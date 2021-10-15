И другие, куда менее важные изменения.

RTX 3070 в Ситилинке намного дешевле чем везде

RTX 3070 в Ситилинке намного дешевле чем везде

Релиз боевика Deathloop про временную петлю состоялся месяц назад, и вот, игра уже получила первое крупное обновление. Сказать, что это быстро, конечно, было бы как минимум неправильно, но достаточно оперативно, чтобы привлечь внимание игровых СМИ.

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Обновление PC-версии «весит» порядка одиннадцати гигабайт. В его состав входит ряд улучшений в игровом процессе, повышение плавности движения камеры и улучшение поведения NPC. Кроме того, естественно, не обошлось без исправления критических ошибок, приводивших к сбоям в работе Deathloop.

Изменений достаточно много, но мы в рамках данной заметки перечислим только наиболее интересные из них. Самое главное — отныне в Deathloop представлена технология NVIDIA DLSS. Это «умное» сглаживание, которое позволяет воспроизводить игру в высоком качестве и при этом не жертвовать производительностью прямо пропорционально кратности стандартного сглаживания.

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Заявлено улучшение алгоритма поиска пути для NPC, исправлено поведение лазерных мин, турелей и фейерверков, добавлена поддержка звука для контроллера DualSense, улучшена производительность при активной трассировке лучей.