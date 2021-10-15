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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
В Госдуме рассмотрят законопроект о регулировании рекомендательных алгоритмов соцсетей
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Работа рекомендательных систем, используемых в Facebook, VK, Instagram, YouTube и других сервисах, будет контролироваться властями. Соответствующее заявление опубликовало издание «Коммерсантъ», попутно раскрыв детали готовящегося законопроекта. Платформы обяжут обеспечить пользователям возможность отключения алгоритмов, с помощью которых в ленте формируется специально подобранный контент.

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Как считают депутаты Госдумы, такие алгоритмы повышают риски социальных конфликтов. В свою очередь, бизнес опасается, что инициатива затормозит развитие технологий и пагубно повлияет на финансовые показатели отдельных компаний.

Сам законопроект с инициативой о регулировании рекомендательных сервисов внесут на рассмотрение в Госдуму депутатами нового, восьмого созыва. Алгоритмы рекомендаций используются, например, в VK, Instagram, «Кинопоиске», «Яндекс.Музыке» и других. В соответствии с документом, под действие закона попадут соцсети, новостные агрегаторы и аудиовизуальные сервисы.

Если закон будет принят, то вышеупомянутым компаниям придётся опубликовать документ с правилами использования рекомендаций, содержащий перечень собираемых сведений и их источники. Эти данные должны быть защищены.

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Напомним, идея регулирования рекомендательных механизмов появилась весной нынешнего года. Тогда нужные предложения в Госдуму, Минцифры и Совет федерации направило московское отделение Ассоциации юристов России. Юристы писали, что алгоритмы могут «создавать аномальный интерес к товарам и влиять на общественное мнение, повышая риски социальных конфликтов».

#соцсети #госдума #законопроект
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