Работа рекомендательных систем, используемых в Facebook, VK, Instagram, YouTube и других сервисах, будет контролироваться властями. Соответствующее заявление опубликовало издание «Коммерсантъ», попутно раскрыв детали готовящегося законопроекта. Платформы обяжут обеспечить пользователям возможность отключения алгоритмов, с помощью которых в ленте формируется специально подобранный контент.
реклама
Как считают депутаты Госдумы, такие алгоритмы повышают риски социальных конфликтов. В свою очередь, бизнес опасается, что инициатива затормозит развитие технологий и пагубно повлияет на финансовые показатели отдельных компаний.
Сам законопроект с инициативой о регулировании рекомендательных сервисов внесут на рассмотрение в Госдуму депутатами нового, восьмого созыва. Алгоритмы рекомендаций используются, например, в VK, Instagram, «Кинопоиске», «Яндекс.Музыке» и других. В соответствии с документом, под действие закона попадут соцсети, новостные агрегаторы и аудиовизуальные сервисы.
Если закон будет принят, то вышеупомянутым компаниям придётся опубликовать документ с правилами использования рекомендаций, содержащий перечень собираемых сведений и их источники. Эти данные должны быть защищены.
Напомним, идея регулирования рекомендательных механизмов появилась весной нынешнего года. Тогда нужные предложения в Госдуму, Минцифры и Совет федерации направило московское отделение Ассоциации юристов России. Юристы писали, что алгоритмы могут «создавать аномальный интерес к товарам и влиять на общественное мнение, повышая риски социальных конфликтов».