Если вдруг есть хорошие видеокарты, то уик-энд уже спланирован.

RTX 3070 в Ситилинке намного дешевле чем везде

RTX 3070 в Ситилинке намного дешевле чем везде

Как и было обещано, сегодня состоялся релиз сборника Crysis Remastered Trilogy, состоящий из графически усовершенствованных трёх частей культовой франшизы. Сборник доступен на PC, консолях Xbox и PlayStation, а также на гибридной приставке Nintendo Switch. Сопутствующий релизный видеоролик прилагается.

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PC-версия трилогии распространяется в Epic Games Store, где её можно приобрести за абсолютно адекватные по современным меркам 1 099 рублей. Напомним, что все три игры получили графические обновления, как то: текстуры высокого разрешения, усовершенствованное освещения, поддержку трассировки лучей и многие другие.