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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Сборник Crysis Remastered Trilogy уже доступен для прохождения
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Как и было обещано, сегодня состоялся релиз сборника Crysis Remastered Trilogy, состоящий из графически усовершенствованных трёх частей культовой франшизы. Сборник доступен на PC, консолях Xbox и PlayStation, а также на гибридной приставке Nintendo Switch. Сопутствующий релизный видеоролик прилагается.

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PC-версия трилогии распространяется в Epic Games Store, где её можно приобрести за абсолютно адекватные по современным меркам 1 099 рублей. Напомним, что все три игры получили графические обновления, как то: текстуры высокого разрешения, усовершенствованное освещения, поддержку трассировки лучей и многие другие.

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#crytek #crysis remastered trilogy
1
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Xenos_One
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MriS
12:28
Встройка Интел для работы, а не игр. Это давно всем известно, нет смысла тупые тесты смотреть. Для я игр видеокарты они скоро выпустят.
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laon
12:28
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NTUser
12:28
Вот времена настали 🤓 Один и тот же товар продают по нескольку раз
Сборник Crysis Remastered Trilogy уже доступен для прохождения
Karely Coleman
12:28
Нах пшел. Открой для себя какой-нибудь видеохостинг и просвещайся. Иначе зачем переливать из пустого в порожнее? Это ведь ты попи3деть мастак.
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Зеновий Радеонович
12:27
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D3m0n
12:27
Сидит везде топит за АМД. а сам нихера не знает про те времена. Судя по фанатичности и знанию только новых камней - школотрон недавнишний.
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