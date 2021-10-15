Игра вдохновлена романом Станислава Лема «Непобедимый».

Разработчики из Starward Industries в данный момент заняты производством приключенческой игры The Invincible, анонс которой состоялся год назад. Мы писали об этом проекте в прошлых заметках, а теперь настал черёд для показа атмосферного тизера.

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Кстати, в стане польской команды Starward Industries числятся люди, которые ранее успели поработать над Cyberpunk 2077, The Witcher 3, Dying Light и Dead Island. Сама The Invincible вдохновлена романом Станислава Лема «Непобедимый», действие игры происходит в альтернативной вселенной, где цифровые технологии не были изобретены. Последнее обстоятельство хорошо заметно по тому странному гаджету, что использует главная героиня в тизере. Но несмотря на доминирование аналоговых технологий во всех сфера жизни, человечеству удалось выйти в открытый космос и даже колонизировать новые планеты.

Героиня The Invincible — доктор Ясна, в помощниках у неё астрогатор Новик. Они оказались на планете Регис-III и теперь пытаются её покинуть. Игрок будет управлять Ясной с видом от первого лица, применять по назначению научное оборудованию. Вопреки совету астрогатора, доктор Ясна приняла рискованное решение, и теперь девушке предстоит столкнуться с его последствиями.

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The Invincible находится в разработке для PC, Xbox Series и PlayStation 5. Авторы называют свой проект кинематографическим приключенческим триллером и обещают разветвлённую историю с несколькими вариантами развития и завершения событий. По традиции обещано, что принятые по ходу прохождения решения окажут влияние на сюжет.