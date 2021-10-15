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Новости Software Михаил Андреев
Path of Exile: подробности и дата выхода обновления «Нашествие»
Почему «Бич/Бедствие» перевели как «Нашествие», нам неведомо.
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Как и было обещано, Grinding Gear Games представила для своего популярного ролевого экшена Path of Exile лигу «Нашествие». Соответствующее обновление выйдет уже через неделю на PC и через две — на консолях, и оно поистине огромно по количеству нововведений. Полностью в подробностях мы в рамках данной заметки все изменения в «Нашествии» не будем, поскольку это лишено смысла: во-первых, на официальном сайте Path of Exile описание обновления доступно полностью на русском языке, а во-вторых, истинные фанаты игры наверняка смогут интерпретировать нововведения лучше.

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Итак, главной игровой механикой «Нашествия» станет Кровавый горн, питающийся кровью убитых вами врагов. Как только горн наполнится, игроки смогут активировать устройство, переносящее их в параллельную реальность с захваченным Роем демонов Рэкластом. Местечко мистическое и коварное: чтобы продержаться в нём дольше, нужно собирать больше крови в горн. Само нахождение в параллельном Рэкласте наносит персонажам игрока постоянный урон.

Есть у Кровавого горна и альтернативное применение: в него можно поместить экипировку и, осквернив её кровью монстров и отрицательной энергией параллельного Рэкласта, наделить её уникальными свойствами Нашествия. Одно из свойств полезное, другое — негативное. Испытывать удачу можно многократно — дело лишь в терпении и усердии. Горн можно будет прокачивать и распределять очки в его древо пассивных умений. Кроме того, если вы раздобудете в Атласе миров Тигель грёз, то сможете помещать в Горн ещё и карты, которые, как и элементы экипировки, будут получать положительные и отрицательные свойства.

В «Нашествии» будет основательно переработано древо пассивных умений. Был изменён баланс каждого из них и добавлена система «Мастерства», благодаря которой игроки смогут выбирать расширенные свойства умений. Будут добавлены новые камни умений, ускорится прогресс в Атласе миров. Количество регионов и Камней хранителей в Атласе при этом уменьшится вдвое — с 8 до 4 и с 32 до 16 соответственно.

Также в обновлении появятся усложнённые версии высокоуровневого контента, что, по замыслу разработчиков, позволит игрокам в полной степени испытать возможности своих персонажей.

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Запуск «Нашествия» на PC — 22 октября, а на консолях — 27 октября.

#path of exile #grinding gear games
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Path of Exile: подробности и дата выхода обновления «Нашествие»
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