Здесь батлрояльный дух, здесь королевской битвой пахнет.

Одним из трёх основных игровых режимов в Battlefield 2042 помимо стандартного «Тотального военного конфликта» и занимательного Portal был запланирован специальный режим Hazard Zone («Опасная зона»). Его презентацию разработчики из DICE отложили почти до самого последнего момента, и вот, сегодня запланированная премьера всё же состоялась.

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Действие Hazard Zone разворачивается за пару лет до основных действий Battlefield 2042: по сюжету, Россия и США после глобального нарушения электроснабжения потеряли около семидесяти процентов своих орбитальных группировок спутников. Новые спутники ан орбите также долго не задерживаются, поэтому оба государства приняли решение об использовании недорогих спутников, которые со временем сами бы падали с орбиты, успевая зафиксировать необходимые разведданные. Именно эти разведданные, вернее, цифровые накопители с оными, мы и будем разыскивать и пытаться захватить в ходе игры в Hazard Zone.

Режим Hazard Zone разделяется на пять основных этапов: «Подготовка», в рамках которой игрокам необходимо определить точку высадки, выбрать необходимого специалиста и снаряжение, «Высадка» — непосредственно высадка, «Сбор данных» — поиск и захват имеющихся разведданных, а также ожидание падения на карту новых спутников с повторением действия. Последние два этапа — «Первая эвакуация» и «Последняя эвакуация»: вертолёты прибывают на случайную точку на карте, и нам необходимо добраться до них живыми и с разведданными. На всех места, понятное дело, не хватит.

Во многом успех предприятия будет зависеть от выбранных специалистов и их экипировки, так что DICE ожидает, что со временем уровень игры в Hazard Zone возрастёт. Чем больше носителей информации смогут получить игроки, тем больше будет их награда в конце матча. В Hazard Zone используется опыт, прокачивающий местный боевой пропуск, а также кредиты DMC для местного «Чёрного рынка», где можно приобретать оружие, различную экипировку и тактическое оборудование, включая апгрейды вроде дополнительной рации, возможности воскресить союзника, увеличения боезапаса и усиления лечения.

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Релиз Battlefield 2042 запланирован на 19 ноября.