Не секрет, что студии разработки игр без дела не сидят, и факт выпуска одного проекта неизбежно означает переключение на производства проекта следующего. Естественно, не является исключением и коллектив Splash Damage, получивший основную известность после выпуска стратегии Gears Tactics.
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Сегодня студия сообщила о том, что приступила к работе над проектом в новой франшизе в научно-фантастическом сеттинге. Ни названия, ни дополнительных подробностей данного проекта пока нет, да и в целом его разработка пока находится на совсем зачаточных стадиях. В частности, Splash Damage ищет новых сотрудников, среди которых дизайнеры уровней, программисты, арт-директоры, дизайнеры интерфейса, персонажей и прочие ключевые работники.
Стоит напомнить, что студия Splash Damage в основном специализируется на боевиках, поэтому логично, хотя и не в полной мере верно, предположить, что новый таинственный проект тоже принадлежит к этому жанру.