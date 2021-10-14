Это пока всё, что известно о данном проекте.

RTX 3080 уже стоит не сильно больше 100 тр

RTX 3080 уже стоит не сильно больше 100 тр

RTX 3070 в Ситилинке намного дешевле чем везде

RTX 3070 в Ситилинке намного дешевле чем везде

Не секрет, что студии разработки игр без дела не сидят, и факт выпуска одного проекта неизбежно означает переключение на производства проекта следующего. Естественно, не является исключением и коллектив Splash Damage, получивший основную известность после выпуска стратегии Gears Tactics.

реклама

Сегодня студия сообщила о том, что приступила к работе над проектом в новой франшизе в научно-фантастическом сеттинге. Ни названия, ни дополнительных подробностей данного проекта пока нет, да и в целом его разработка пока находится на совсем зачаточных стадиях. В частности, Splash Damage ищет новых сотрудников, среди которых дизайнеры уровней, программисты, арт-директоры, дизайнеры интерфейса, персонажей и прочие ключевые работники.

анонсы и реклама RTX 3080 Gigabyte Gaming дешевле чем ты думаешь Мегаслив топовой 3070 Gigabyte Aorus дешевле любого Палит -43000р на Gigabyte Gaming 3080 - самая низкая цена Недорогая MSI RTX 3060 в Ситилинке RTX 3070 в Ситилинке намного дешевле чем везде -20000р на RTX 3070 Gigabyte Gaming - смотри цену -39 000р на MSI RTX 3080 Рухнула цена 3080 Ti - от 150 тр в XPERT.RU 12Tb Toshiba: Регард скинул цену в полтора раза -35000р на RTX 3080 MSI Gaming В полтора раза подешевел 4Tb Barracuda в Регарде -17000р на RTX 3070 ASUS

Стоит напомнить, что студия Splash Damage в основном специализируется на боевиках, поэтому логично, хотя и не в полной мере верно, предположить, что новый таинственный проект тоже принадлежит к этому жанру.