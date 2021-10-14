Правда, сделать это надо было 10 лет назад, ну да ладно.

«Тибериевая» ветка серии стратегий в реальном времени Command & Conquer справедливо считается самой успешной. Общий успех мог бы быть в принципе недосягаемым, если бы не вышедшая весной 2010 года Command & Conquer 4 Tiberian Twilight. Проект получил устрашающе низкие оценки и, фактически, является коммерческим провалом.

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По всей видимости, Electronic Arts решила, что спустя 10,5 лет можно убрать проект с глаз долой, чтобы он их больше никому не мозолил. Так, отныне Command & Conquer 4 Tiberian Twilight нельзя купить в Steam.

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В своё время Command & Conquer 4 Tiberian Twilight смешали с грязью за ненужные изменения в игровом процессе, невнятный сюжет, а также требование постоянного «онлайна», что в 2010 году ещё считалось нонсенсом. Впрочем, 17-процентный пользовательский рейтинг проекта в Steam говорит сам за себя и в дополнительных комментариях не нуждается.