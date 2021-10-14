Потому что мотать игрокам нервы нынче модно.

Разработчики хоррора Abandoned из студии Blue Box Game объявили о том, что специальный пролог игры станет доступен уже в первом квартале надвигающегося нового года. Разработчики отметили, что пролог будет выполнен в виде отдельной игры; на этом, собственно, все подробности заканчиваются.

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Что касается Abandoned в целом, то вокруг данного проекта витает столько слухов и домыслов, что они полностью его затмили. Геймеры уверены, что Blue Box Game — это студия-партнёр Kojima Productions, а Abandoned — кодовое название новой Silent Hill. Сами разработчики уже устали отрицать свою связь с гениальным японским геймдизайнером, но всё тщетно: если игроки во что-то всем сердцем поверили, становятся бесполезны даже самые весомые аргументы.

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Игра повествует о том, как наш частично потерявший память главный герой приходит в себя в лесу, где орудуют некие опасные сектанты. Задача — выбраться из леса. Релиз должен состояться в следующем году.