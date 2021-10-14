Обычно австралийское правительство сильнее «заботится» о своих гражданах.

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Потенциально прекрасная Soulslike-игра Elden Ring должна выйти уже в январе, и, похоже, обозначенная дата выхода уже никуда не сместится, о чём свидетельствуют всё новые и новые регистрации проекта в региональных агентствах по присвоению возрастных рейтингов. Так, Elden Ring получила возрастной рейтинг в Австралии: чтобы австралийский подросток по закону смог играть в новинку от FromSoftware, он должен быть не младше пятнадцати лет.

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Стоит отметить, что в Южной Корее Elden Ring присвоили «взрослый» рейтинг (17+ или 18+). И это довольно странно, поскольку в Австралии традиционно одни из самых суровых правил присвоения возрастных рейтингов видеоиграм, и малейшее отклонение от оных может грозить выставлением высокого рейтинга, что, в конечном счёте, негативно повлияет на продажи среди законопослушных австралийских родителей.

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Elden Ring запланирована к выходу 21 января на всех актуальных платформах.