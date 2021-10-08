В наше неспокойное время, когда многие разработчики игр до сих пор вынуждены трудиться «на удалёнке», в конечном счёте страдает качество продукта и простые игроки, которым приходится терпеть один перенос релиза за другим. Elden Ring, похоже, эта незавидная участь обойдёт стороной. В частности, внимательные игроки обнаружили на портале южнокорейской аттестационной комиссии присвоение долгожданной новинке от FromSoftware возрастного рейтинга.
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Обычно данный факт означает, что в плане контентного наполнения игра полностью готова — комиссия должна получить полноценный проект, дабы присвоить ему соответствующий рейтинг. Как следствие, это означает, что основной этап работы над Elden Ring завершён, и сейчас разработчики занимаются разве что выявлением и искоренением багов и недочётов.
Корейская комиссия присвоила Elden Ring «взрослый» возрастной рейтинг, аргументировав своё решение наличием в игре элементов жестокости и насилия.
🚨Elden Ring has been rated in Korea today!— Mordecai (@EldenRingUpdate) October 7, 2021
(Equivalent of Mature rating in the U.S.)
Source: https://t.co/AWjPWGqpxC pic.twitter.com/TQ7TpCS08f
Релиз Elden Ring запланирован на 21 января на всех актуальных стационарных платформах.