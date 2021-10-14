Предприятия смогут компенсировать затраты на приобретение софта через субсидии.

Минпромторг займётся разработкой единой экосистемы промышленного программного обеспечения, для этих целей даже была разработана дорожная карта. В соответствии с последней планируется создать маркетплейс отечественного ПО, которое компании смогут покупать по подписке и даже компенсировать часть затрат через субсидии. По мнению представителей министерства, такой подход должен простимулировать импортозамещение.

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В случае с промышленным ПО российской разработки важно понимать, что на рынке оно пока представлено в виде отдельных модулей. По мнению экспертов, адаптация ИТ-инфраструктуры предприятий под новые программные решения может оказаться «неоправданно дорогой» даже с учётом субсидий.

Журналисты издания «Коммерсантъ» ознакомились с презентацией Минпромторга по разработке единой экосистемы ПО для российских предприятий. Если всё задуманное будет реализовано, то на рынке появится маркетплейс, предлагающий доступ к программным комплексам для управления производственными процессами, проектировки изделий, диспетчерского контроля, сбора данных с объектов и так далее.

Сам проект получил название «Модульная мультисервисная промышленная платформа» (ММПП). Эта платформа должна стать «единой средой разработки и тиражирования российского инженерного и промышленного софта». Пилотный запуск намечен на август 2022 года, а полностью завершить проект планируется в 2024 году. Его стоимость и источники финансирования пока не афишируются.

Напомним также, что идея создания ММПП — не единственная инициатива Минпромторга в области импортозамещения софта. Летом замглавы министерства Олег Бочаров попросил крупнейшие российские компании по разработке ПО обеспечить совместимость их продуктов с отечественными процессорами. Исполнительный директор Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий Николай Комлев считает, что идея создать единую платформу для разработки и продвижения российского инженерного и промышленного софта обсуждается давно.

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«IT-компании не решаются вкладываться в масштабные проекты без гарантии спроса, финансирования и площадок для опытной эксплуатации. Идея Минпромторга интересная, но риском может стать наполнение платформы решениями крупных госкорпораций и оттеснение частного IT-бизнеса с рынка», — полагает господин Комлев.