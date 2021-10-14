До выхода сборника Crysis Remastered Trilogy осталось меньше суток, и по такому поводу Crytek провела официальную прямую трансляцию, в рамках которой подробнее поведала о графических особенностях конкретно второй номерной «реставрированной» части серии. Как и следовало ожидать, графических особенностей в ремастере Crysis 2 предостаточно.
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Итак, ремастер Crysis 2 порадует поддержкой HDR, временного сглаживания (temporal anti-aliasing), усовершенствованными эффектами постобработки, улучшенным parallax occlusion mapping, глобальными освещением и затенением, усовершенствованными тенями, растительностью.
Более современный подход к теням, поддержка SSGI, SVOGI и SSR, анимации оружия и водяной ряби при шестидесяти кадрах в секунду, и многое другое. PC-версия получит несколько уникальных для данной платформы усовершенствований, в том числе софтверную и хардварную трассировки лучей и поддержку «умного» сглаживания DLSS. С полным перечнем улучшений можно ознакомиться на скриншоте выше.
Релиз Crysis Remastered Trilogy — 15 октября.