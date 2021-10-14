Популярный онлайн-экшен EVE Online получил полную поддержку для компьютеров Mac — соответствующая информация появилась на официальном сайте проекта. В обновлённом приложении, помимо прочего, улучшена графика и визуальные эффекты, снижена нагрузка на оперативную память и повышена производительность. Также версия для macOS отныне полностью поддерживает клавиатуру и мышь.
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После установки улучшенной версии программы запуска начнётся автоматический переход со старого клиента Wine на новый клиент Mac, благодаря этому пользователи компьютеров с предустановленной macOS и процессорами Intel с M1 Mac смогут без проблем перейти к новой версии онлайн-проекта.
По случаю выхода новой версии EVE Online игроков ждут новые ежедневные награды, среди которых есть различные праздничные окраски кораблей. Соответствующая акция продлится до 19 октября.