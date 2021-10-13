Собственно, все это и так видели.

На этой неделе коллектив Volition уже напоминает гейзер, из которого стабильно вырываются коротенькие отрывки информации касательно перезапуска Saints Row. Сегодня на очереди уход от преследования, перестрелки из окна и с крыши автомобиля, а также невероятно плохенькая физика, которой совсем не место в 2022 году, на который запланирован релиз проекта.

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Хотя выглядит все максимально аркадно, пользователи в комментариях отмечают, что это именно то, чего они и ждут от Saints Row — лёгкий, непринуждённый и слегка безумный геймплей без груза реалистичности, коим последнее время стараются дополнить каждый второй игровой проект.

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Напомним, что в перезапуске Saints Row мы играем за новую группировку «Святых», которой необходимо установить тотальное господство в вымышленном городе Санто-Илесо. Релиз запланирован на 25 февраля на всех актуальных платформах.