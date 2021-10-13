Читерство в сетевых играх испокон веков было глобальной проблемой, отравляющей времяпрепровождение честным товарищам. Борьба с этим явлением практически бесполезна: пока что создатели защитных систем могут похвастать лишь скоростью обнаружения стороннего вмешивающегося в игровой процесс софта и тяжестью наказания для провинившихся.
реклама
Одной их самых наводнённых читерами «дисциплин» является Call of Duty Warzone, и, похоже, издательство Activision данный статус одной из своих самых популярных игр уже утомил, и компания готовит мощные ответные меры. Несколько часов Activision опубликовала обращение к читерам, в котором упоминает, что читерство лишает всех удовольствия от игр, что она не рада читерам ни в каком проявлении, и что терпеть сложившуюся ситуацию компания не будет. Скоро Activision пояснит, что она имела в виду, и, судя по подписи «Увидимся завтра», все подробности будут оглашены уже 13 октября.
See you tomorrow. pic.twitter.com/BAvAGPkTzx— Call of Duty (@CallofDuty) October 12, 2021
Вероятнее всего (пока нельзя говорить наверняка), Activision представит новую античитерскую защиту, которая, если повезёт, будет блокировать пользователей «по железу» — то есть, регистрация новых учётных записей, пользуясь условно-бесплатным статусом Call of Duty Warzone, уже не спасёт любителей «автоматизировать» игровой процесс.