Терпимость должна быть ко всем. XXI век, товарищи.

Читерство в сетевых играх испокон веков было глобальной проблемой, отравляющей времяпрепровождение честным товарищам. Борьба с этим явлением практически бесполезна: пока что создатели защитных систем могут похвастать лишь скоростью обнаружения стороннего вмешивающегося в игровой процесс софта и тяжестью наказания для провинившихся.

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Одной их самых наводнённых читерами «дисциплин» является Call of Duty Warzone, и, похоже, издательство Activision данный статус одной из своих самых популярных игр уже утомил, и компания готовит мощные ответные меры. Несколько часов Activision опубликовала обращение к читерам, в котором упоминает, что читерство лишает всех удовольствия от игр, что она не рада читерам ни в каком проявлении, и что терпеть сложившуюся ситуацию компания не будет. Скоро Activision пояснит, что она имела в виду, и, судя по подписи «Увидимся завтра», все подробности будут оглашены уже 13 октября.

See you tomorrow. pic.twitter.com/BAvAGPkTzx — Call of Duty (@CallofDuty) October 12, 2021

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Вероятнее всего (пока нельзя говорить наверняка), Activision представит новую античитерскую защиту, которая, если повезёт, будет блокировать пользователей «по железу» — то есть, регистрация новых учётных записей, пользуясь условно-бесплатным статусом Call of Duty Warzone, уже не спасёт любителей «автоматизировать» игровой процесс.