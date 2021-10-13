Есть кое-что интересное.

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Экшен Hunt: Showdown получил обновление 1.6.2, которое добавляет в клиент игры револьвер Scottfield Model 3. Представленный образец будет занимать малый слот в инвентаре и сможет предложить его владельцу самую быструю перезарядку среди себе подобных. В комментарии к обновлению указывается, что представленное оружие совместимо с патронами трёх типов: базовыми, зажигательными и ЦМО.

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На одном только оружии контент обновления не заканчивается. Так, скорость восстановления здоровья у героев была снижена вдвое. Если персонаж истекает кровью, то процесс восстановления прекращается полностью.

Также обновление 1.6.2. содержит в себе дежурные правки найденных ранее технических ошибок, а также вносит небольшие изменения в систему подбора игроков и баланс оружия.

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Напомним, Hunt: Showdown доступна для опробования на PC, PlayStation 4 и Xbox One. В прошлом месяце проект получил крупное дополнение The Kid, о котором можно почитать в нашей прошлой заметке.