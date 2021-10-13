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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Свежее обновление для экшена Hunt: Showdown: балансные правки, пушка с быстрой перезарядкой и прочие изменения
Есть кое-что интересное.
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Экшен Hunt: Showdown получил обновление 1.6.2, которое добавляет в клиент игры револьвер Scottfield Model 3. Представленный образец будет занимать малый слот в инвентаре и сможет предложить его владельцу самую быструю перезарядку среди себе подобных. В комментарии к обновлению указывается, что представленное оружие совместимо с патронами трёх типов: базовыми, зажигательными и ЦМО.

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На одном только оружии контент обновления не заканчивается. Так, скорость восстановления здоровья у героев была снижена вдвое. Если персонаж истекает кровью, то процесс восстановления прекращается полностью.

Также обновление 1.6.2. содержит в себе дежурные правки найденных ранее технических ошибок, а также вносит небольшие изменения в систему подбора игроков и баланс оружия.

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Напомним, Hunt: Showdown доступна для опробования на PC, PlayStation 4 и Xbox One. В прошлом месяце проект получил крупное дополнение The Kid, о котором можно почитать в нашей прошлой заметке.

#crytek #hunt showdown
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aeolus777
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Auroson1c
18:00
Лучше бы перенесли реально. Если батла выйдет в том виде, в котором была бетка, то это будет эпик фейл.
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ev_rus
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Твоя мамка
17:57
Ну дык инфляция бакса и все дела Ну в 2026-27 году как понастроят заводы, введут в полную мощь, мб изменится чтото
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Как Вы изменили шрифт в никнейме ?
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ev_rus
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Твоя мамка
17:55
Она слабее пс5 лол
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Andrew Axedem
17:54
Эта карта для 720p. В нем и нужно тестировать)
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kazinak 116
17:53
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