У него есть пистолеты, всё серьёзно.

Разработчики из Crytek выпустили свежее дополнение для экшена Hunt: Showdown, которое получило название The Kid. Данное DLC содержит в себе стандартный набор контента: легендарного охотника и два не менее легендарных револьвера. Честное слово, у разработчиков какая-то нездоровая тяга к прилагательному «Легендарный».

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Охотника зовут Малыш, но это его кличка, настоящее имя — Тёрнер. У револьверов есть тоже имена, «Эмбер» и «Эш» — так звали родных Тёрнера, сгоревших в жилище, где была вся семья Малыша. По легенде, дом спалил именно наш охотник. В общем, мутная история.

До 30 сентября дополнение The Kid можно прикупить в Steam со скидкой 10% за 175 рублей.