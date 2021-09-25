Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Малыш Тёрнер — герой нового дополнения для Hunt: Showdown
У него есть пистолеты, всё серьёзно.
анонсы и реклама
Большое снижение цен на RTX 3060 - смотри
Цена пошла вниз на MSI RTX 3060 Ti с падением крипты

Разработчики из Crytek выпустили свежее дополнение для экшена Hunt: Showdown, которое получило название The Kid. Данное DLC содержит в себе стандартный набор контента: легендарного охотника и два не менее легендарных револьвера. Честное слово, у разработчиков какая-то нездоровая тяга к прилагательному «Легендарный».

реклама

Охотника зовут Малыш, но это его кличка, настоящее имя — Тёрнер. У револьверов есть тоже имена, «Эмбер» и «Эш» — так звали родных Тёрнера, сгоревших в жилище, где была вся семья Малыша. По легенде, дом спалил именно наш охотник. В общем, мутная история.

До 30 сентября дополнение The Kid можно прикупить в Steam со скидкой 10% за 175 рублей.

#crytek #hunt showdown
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Игроки утопили Steam-версию Crysis Remastered в отрицательных отзывах
Тестирование четырех поколений видеокарт и процессоров в игре Crysis Remastered
Производительность Crysis Remastered после внедрения технологии DLSS существенно возросла
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

В ожидании Windows 12 или какими были предыдущие ОС от Microsoft
103
Вспоминаем лучшие игры в духе Diablo перед выходом долгожданной Diablo II: Resurrected, часть 2
9
Мои впечатления от игры S.T.A.L.K.E.R. Shadow of Chernobyl. Часть шестая
5
Битва процессоров: Core i3-10105F VS Ryzen 3 3100 в связке с видеокартой Radeon RX 5700 XT
30
Для чего IBM представила нейронный процессор и что он изменит
16
Обзор TWS-наушников MSI CH40 Wireless Earbuds
15
Обзор ZTE Blade V30 Vita - недорогой смартфон с 48 Мп камерой и хорошим объёмом памяти
12
Обзор игровой клавиатуры ASUS ROG Falchion
11

Сейчас обсуждают

ev_rus
13:30
Молодцы, единственная контора, которая за многие годы меня поразила, которая смогла настолько качественно и красиво, современно, воссоздать старую хит классику. Представляю какая будет Д4. Два дня игр...
Blizzard исправит баг с откатом прогресса и утратой персонажей в Diablo II Resurrected
Олег Власов
13:27
Маск обычный барыга,Кодзима тоже не гений.Совсем от кокса повернулись вместе с женой,что даже сами не знают чего они там выродили
Илон Маск объявил о расставании с певицей Граймс
Виталий Shokerxxx
13:27
все крипте хана продавайте мне видяшки беру на развес.
Биткоин остаётся нестабильным и может подешеветь до 35 000 долларов – эксперты РБК
Виталий Shokerxxx
13:26
до 100к.
Биткоин остаётся нестабильным и может подешеветь до 35 000 долларов – эксперты РБК
Виталий Shokerxxx
13:26
ну как бэ относительно все. так оно и есть либо будет либо нет 50 на 50.
Биткоин остаётся нестабильным и может подешеветь до 35 000 долларов – эксперты РБК
REY_B_
13:25
Это "командно-административные методы". При них планирование только в виде шапкозакидательства. https://www.youtube.com/watch?v=f-VLdvUl8qE
Не хочешь – заставим: власти США намерены жёстко бороться с дефицитом чипов
Виталий Shokerxxx
13:25
облака рулят на 10 лет можно взять абонентку за такую стоимость.
Microsoft официально повышает цены на консоли в РФ с 1 октября – Xbox Series X за $685 или 49 990 р
Виталий Shokerxxx
13:22
старая методичка уже давно 85 рублей.
Не хочешь – заставим: власти США намерены жёстко бороться с дефицитом чипов
REY_B_
13:22
Напомните мне, кто запланировал разработку Фредриппера? - Между разумным планированием "от потребности" и грандиозным планированием "приказами сверху" ПРОПАСТЬ!!!!
Не хочешь – заставим: власти США намерены жёстко бороться с дефицитом чипов
SATelit
13:16
Ой, боюсь, боюсь)))) Клоун у нас тут ты, обычно такие потом на коленях прощения за свои высеры просят в КПЗ, видал я таких как ты, обычно у тебя и таких как ты петушиная судьба, ведь для войнов интерн...
Биткоин остаётся нестабильным и может подешеветь до 35 000 долларов – эксперты РБК
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем