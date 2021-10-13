До выхода Battlefield 2042 осталось больше месяца, однако злые языки поговаривают, что выход проекта могут перенести чуть ли не на следующий год. Если верить инсайдеру Тому Хендерсону, а не верить ему пока поводов не было, то на деле всё не так плохо, как вырисовывают паникёры: подготовка Battlefield 2042 к релизу практически завершена.
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Как сообщает Хендерсон со ссылкой на свою беседу с одним из сотрудников DICE, сборка так называемого первого дня, запланированная к публикации 19 ноября, вчера была полностью завершена и подготовлена, а сейчас коллектив выискивает и искореняет баги и ошибки. Предполагается, что уже совсем скоро студия объявит об отправке Battlefield 2042 в печать.
Кроме того, разработчик поведал Хендерсону о том, что в DICE уже формируют первое пострелизное контентное обновление Battlefield 2042, которое должно выйти 7 декабря. Подробности контентного обновления не уточняются
Релиз Battlefield 2042 назначен на 19 ноября на всех актуальных платформах.