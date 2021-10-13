Скоро проект должны отправить «на золото».

До выхода Battlefield 2042 осталось больше месяца, однако злые языки поговаривают, что выход проекта могут перенести чуть ли не на следующий год. Если верить инсайдеру Тому Хендерсону, а не верить ему пока поводов не было, то на деле всё не так плохо, как вырисовывают паникёры: подготовка Battlefield 2042 к релизу практически завершена.

реклама

Как сообщает Хендерсон со ссылкой на свою беседу с одним из сотрудников DICE, сборка так называемого первого дня, запланированная к публикации 19 ноября, вчера была полностью завершена и подготовлена, а сейчас коллектив выискивает и искореняет баги и ошибки. Предполагается, что уже совсем скоро студия объявит об отправке Battlefield 2042 в печать.

Кроме того, разработчик поведал Хендерсону о том, что в DICE уже формируют первое пострелизное контентное обновление Battlefield 2042, которое должно выйти 7 декабря. Подробности контентного обновления не уточняются

анонсы и реклама RTX 3080 Gigabyte Gaming дешевле чем ты думаешь Мегаслив топовой 3070 Gigabyte Aorus дешевле любого Палит -43000р на Gigabyte Gaming 3080 - самая низкая цена Недорогая MSI RTX 3060 в Ситилинке RTX 3070 в Ситилинке намного дешевле чем везде -20000р на RTX 3070 Gigabyte Gaming - смотри цену -39 000р на MSI RTX 3080 Рухнула цена 3080 Ti - от 150 тр в XPERT.RU 12Tb Toshiba: Регард скинул цену в полтора раза -35000р на RTX 3080 MSI Gaming В полтора раза подешевел 4Tb Barracuda в Регарде -17000р на RTX 3070 ASUS

Релиз Battlefield 2042 назначен на 19 ноября на всех актуальных платформах.