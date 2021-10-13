Сколько же пришлось помучиться.

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Печально известный игровой сервис Games for Windows Live прекратил своё существование ещё в 2014 году. Неприятность всей ситуации заключалась в том, что некоторые проекты, выходившие в то время, до сих пор работают на GFWL. Так вот, в списке «несчастных» стало на один пунктик меньше — оттуда убрали Fallout 3. Соответствующий патч в Steam убирает поддержку сервиса от Microsoft.

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Собственно, ничего другого «заплатка» не делает — она просто избавляет Fallout 3 от GFWL. После обновления игрок сможет заново установить клиент, в котором мертвых технологий не будет. К сожалению, поддержку Steamworks не завезли. Это означает, что система достижений Fallout 3 полностью исчезла.

Также после установки патча у Fallout 3 появилась ещё одна проблема: клиент игры лишился поддержки Fallout Script Extender (FOSE). Речь идёт о важном фанатском инструменте для создания модификаций. Как сообщают разработчики программного инструмента, новая версия Fallout 3 заново скомпилирована на Visual Studio 2019, что и стало причиной лишения поддержки FOSE.

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По случаю выхода важного патча в Steam стартовала распродажа проектов серии Fallout. Ту же третью частью можно прикупить за 89 рублей (базовая версия) или за 199 рублей (Game of the Year Edition.