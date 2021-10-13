Какой-нибудь арабский шейх непременно воспользуется (нет).

Разработчики World War 3 ещё не успели переработать игру после эпического провала и снятия её с продажи, как решили громко и во всеуслышание напомнить о своём существовании. А какой лучший способ прославления в современном мире? Правильно, эпатаж. Вот разработчики проекта и представили «президентский набор» для World War 3, предлагаемый в одном экземпляре и обеспечивающий своему покупателю совершенно уникальные бонусы и права.

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Но для начала о стоимости: «президентский набор» оценили в пять миллионов долларов. Тот олигарх, который будет готов выложить столь баснословные деньги за игру, может рассчитывать на следующие привилегии: право сделать свой родной город полем боя в World War 3, получить реплику Шлема Ронина, а также сыграть главную роль в короткометражном фильме про гипотетический глобальный конфликт.

Вдобавок ко всему вышесказанному покупатель получит золотые облики для оружия, уникального оперативника с внешностью (по желанию) покупателя, а также полтора миллиона единиц местной внутриигровой валюты. Пока что приобрести набор нельзя, да и страница покупки пока даёт сбои. Видимо, даже системы магазина не выдерживают таких идей издателей и разработчиков. Конечно, у богатых свои причуды, но долларовые миллионеры наверняка найдут своим деньгам лучшее применение.

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В конце ноября должно стартовать очередное закрытое тестирование переделанной версии World War 3, а весной следующего года, предположительно, состоится полноценный релиз. Распространять игру будут по условно-бесплатной модели.