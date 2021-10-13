Формально День всех Святых отмечается 31 октября, но в играх празднования стартуют заблаговременно.

RTX 3080 уже стоит не сильно больше 100 тр

RTX 3080 уже стоит не сильно больше 100 тр

RTX 3070 в Ситилинке намного дешевле чем везде

RTX 3070 в Ситилинке намного дешевле чем везде

Через две с небольшим недели «западные» государства будут отмечать традиционный для себя праздник Хеллоуин, и по такому случаю в видеоиграх уже стартуют соответствующие торжественные события. В частности, вчера вечером ежегодное событие «Ужасы на Хеллоуин» началось в геройском шутере Overwatch от Blizzard.

реклама

В рамках данного события фанаты Overwatch смогут в течение трёх недель поучаствовать в PvE-потасовке «Месть Крысенштейна», поиграть на визуально изменённых полях боя, а также получить массу тематических обликов, эмоций, реплик и анимаций лучшего момента матча для своих любимых персонажей.

Большая часть представленных в рамках события косметических элементов — прошлогодние, но и действительно свежие также имеются. Так, например, Турбосвин получил явно вдохновлённый серией Twisted Metal облик сумасшедшего клоуна, а обожаемый новичками робот Бастион в новом облике выполнен в стиле гроба и могильной плиты. В общем, замогильная и потусторонняя тематика здесь преобладают.

анонсы и реклама RTX 3080 Gigabyte Gaming дешевле чем ты думаешь Мегаслив топовой 3070 Gigabyte Aorus дешевле любого Палит -43000р на Gigabyte Gaming 3080 - самая низкая цена Недорогая MSI RTX 3060 в Ситилинке RTX 3070 в Ситилинке намного дешевле чем везде -20000р на RTX 3070 Gigabyte Gaming - смотри цену -39 000р на MSI RTX 3080 Рухнула цена 3080 Ti - от 150 тр в XPERT.RU 12Tb Toshiba: Регард скинул цену в полтора раза -35000р на RTX 3080 MSI Gaming В полтора раза подешевел 4Tb Barracuda в Регарде -17000р на RTX 3070 ASUS

Событие продлится до второго ноября.