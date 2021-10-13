Через две с небольшим недели «западные» государства будут отмечать традиционный для себя праздник Хеллоуин, и по такому случаю в видеоиграх уже стартуют соответствующие торжественные события. В частности, вчера вечером ежегодное событие «Ужасы на Хеллоуин» началось в геройском шутере Overwatch от Blizzard.
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В рамках данного события фанаты Overwatch смогут в течение трёх недель поучаствовать в PvE-потасовке «Месть Крысенштейна», поиграть на визуально изменённых полях боя, а также получить массу тематических обликов, эмоций, реплик и анимаций лучшего момента матча для своих любимых персонажей.
Большая часть представленных в рамках события косметических элементов — прошлогодние, но и действительно свежие также имеются. Так, например, Турбосвин получил явно вдохновлённый серией Twisted Metal облик сумасшедшего клоуна, а обожаемый новичками робот Бастион в новом облике выполнен в стиле гроба и могильной плиты. В общем, замогильная и потусторонняя тематика здесь преобладают.
Событие продлится до второго ноября.