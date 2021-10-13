Это отличный результат.

Вчера днём на консолях и вечером на PC состоялся релиз многими считающегося перспективным зомби-боевика Back 4 Blood. Несмотря на то, что по итогам открытого бета-тестирования у игры было много недовольных игровым процессом в целом, на релизе Back 4 Blood удалось удивить даже самых негативно настроенных скептиков: пиковый стартовый «онлайн» новинки превысил 52 тысячи пользователей.

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Важно понимать, что игра вышла в самый разгар рабочей недели, и вполне вероятно, что на выходных рекорд будет побит. Впрочем, даже если этого не произойдёт, результат более чем достойный: идейная предшественница Back 4 Blood в лице Left 4 Dead 2 может похвастать пиковым «онлайном» в 162 тысячи игроков. Впрочем, предельно важно помнить, что данный рекорд был зафиксирован восемь лет назад, когда Valve раздавала игру бесплатно всем желающим в качестве рождественского подарка; Back 4 Blood же всего добилась самостоятельно.

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Что до пользовательских оценок, то они очень высокие — 86 %. Большинство игроков считают Back 4 Blood достойным наследником жанра кооперативных зомби-боевиков даже несмотря на полностью морально устаревший игровой процесс. Возможно, в случае с Back 4 Blood следует оперировать не термином «устаревание», а термином «винтаж», что в корне меняет дело.