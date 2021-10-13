Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Инсайдер: при создании Battlefield 2042 разработчики изначально вдохновлялись Apex Legends
Теперь всё ясно.
анонсы и реклама
Большое снижение цен на RTX 3060 - смотри
RTX 3070 в Ситилинке намного дешевле чем везде
RTX 3080 уже стоит не сильно больше 100 тр
-20000р на RTX 3070 Gigabyte в Ситилинке

После того, как в Battlefield 2042 прошло открытое бета-тестирование, в котором смогло поучаствовать огромное количество желающих, в Сети стали множиться слухи о том, что новинка явно создавалась под вдохновением режима королевской битвы, в частности, одного из наиболее успешных его представителей в лице Apex Legends.

реклама

В качестве аргументов авторы данных теорий приводят огромные территории, общее снижение «командности», систему специалистов с уникальной экипировкой и предназначением на поле боя, и другие. Чтобы добавить этим домыслам веса, к их продвижению подключился авторитетный инсайдер Том Хендерсон, который пока что опубликовал все до единой правдивые (либо не опровергнутые) утечки касательно Battlefield 2042.

По словам Хендерсона, первоначально Battlefield 2042 действительно создавалась с оглядкой на королевские битвы, однако ему неизвестно, на каком этапе производства проект всё же сменил структуру на более «традиционный» Battlefield. Разработчики вдохновлялись Call of Duty, однако наибольшим источником вдохновения в самом деле служила Apex Legends.

анонсы и реклама
RTX 3080 Gigabyte Gaming дешевле чем ты думаешь
Мегаслив топовой 3070 Gigabyte Aorus дешевле любого Палит
-43000р на Gigabyte Gaming 3080 - самая низкая цена
Недорогая MSI RTX 3060 в Ситилинке
RTX 3070 в Ситилинке намного дешевле чем везде
-20000р на RTX 3070 Gigabyte Gaming - смотри цену
-39 000р на MSI RTX 3080
Рухнула цена 3080 Ti - от 150 тр в XPERT.RU
12Tb Toshiba: Регард скинул цену в полтора раза
-35000р на RTX 3080 MSI Gaming
В полтора раза подешевел 4Tb Barracuda в Регарде
-17000р на RTX 3070 ASUS

Также Хендерсон, ссылаясь на свои источники в DICE, отметил, что с разработкой Battlefield 2042 имеются трудности, и что на самом деле бета-версия не так далека от релизной, как заявляло руководство студии на фоне справедливого геймерского недовольства. Релиз игры запланирован на 19 ноября, и можно только надеяться на то, что разработчики возьмут себя в руки и в кратчайшие сроки исправят все имеющиеся старые и обнаруженные по итогам бета-тестирования новые ошибки и недоработки.

#electronic arts #dice #battlefield 2042
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Предзаказ Battlefield 2042 занял три места в топ-10 недельного чарта продаж в Steam
В FIFA 22 уже сыграли более девяти миллионов человек, а саму франшизу могут переименовать
Энтузиасты уже сравнили «бету» Battlefield 2042 на PC, PS5 и Xbox Series
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 100 тысяч рублей: октябрь 2021
16
Полезные и нужные сегодня программы и онлайн-сервисы: от торрентов до Госуслуг
46
Amazon Kindle Oasis 2019 vs PocketBook 740 Color — обзор-сравнение флагманских электронных ридеров
11
5 причин, по которым я купил блок питания на 750 ватт для бюджетного компьютера
91
Мои впечатления от игры S.T.A.L.K.E.R. Call of Pripyat. Часть третья
1
Windows 10 Pro за 8.19 доллара в магазине KeysOff в рамках акционной распродажи со скидками до 90%
Обзор и тестирование моноблока ASUS Vivo AiO 24 V241
1

Сейчас обсуждают

Виталий Shokerxxx
13:30
ясен перец не спиратить будет).
Инсайдеры: Far Cry 7 будет ориентирована на онлайн больше, чем любая другая игра серии
Виталий Shokerxxx
13:30
красавчики давно пора может сделают что то наподобие апб.
Инсайдеры: Far Cry 7 будет ориентирована на онлайн больше, чем любая другая игра серии
Виталий Shokerxxx
13:29
угу уничтожает наверное на пару кадров в +- рузен 144 инлуля 146 и то в дотане наверное https://www.youtube.com/watch?v=UsdKnnX4se0 и куча тестов говорят что ты готовить не умеешь кукурузен. ну и друг...
AMD о планах на 2022г: CPU на Zen 3 с 15% приростом в играх, переход на DDR5 и отказ от big.LITTLE
Kasyan
13:28
Серьезно что ли?! Первый скрин - было Второй скрин - стало
Инсайдер поделился обширной информацией о работе платформы Alder Lake и сроках выхода плат B660/H610
Perforator
13:28
Процессоры Ryzen 5000 на новой ревизии В2 обладают большим оверклокерским потенциалом
senbonpetuch1337
13:27
7700K сосёт у 3600. 8700K у 5600X сосёт, даже 11600K и 10700K сосут у 5600X.
AMD о планах на 2022г: CPU на Zen 3 с 15% приростом в играх, переход на DDR5 и отказ от big.LITTLE
senbonpetuch1337
13:27
8700K у 5600X сосёт, даже 11600K и 10700K сосут у 5600X.
AMD о планах на 2022г: CPU на Zen 3 с 15% приростом в играх, переход на DDR5 и отказ от big.LITTLE
Дмитрий Гончаров
13:27
да это долбоёбы берут у которых и компа-то нет. у меня например даже времени в телефон смотреть нет
Apple сократит план по производству iPhone 13 на 10 млн штук
MriS
13:24
Лучше подождать 4000 серию, а это очередной развод в стиле АМД..
Вторая молодость принесёт 12 Гбайт памяти типа GDDR6X видеокарте GeForce RTX 3080
misterYoda
13:24
Не волнуйся ты так, всё это происходит виртуально, только в его воображении.)
5 причин, по которым я купил блок питания на 750 ватт для бюджетного компьютера
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем