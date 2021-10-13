Теперь всё ясно.

После того, как в Battlefield 2042 прошло открытое бета-тестирование, в котором смогло поучаствовать огромное количество желающих, в Сети стали множиться слухи о том, что новинка явно создавалась под вдохновением режима королевской битвы, в частности, одного из наиболее успешных его представителей в лице Apex Legends.

реклама

В качестве аргументов авторы данных теорий приводят огромные территории, общее снижение «командности», систему специалистов с уникальной экипировкой и предназначением на поле боя, и другие. Чтобы добавить этим домыслам веса, к их продвижению подключился авторитетный инсайдер Том Хендерсон, который пока что опубликовал все до единой правдивые (либо не опровергнутые) утечки касательно Battlefield 2042.

По словам Хендерсона, первоначально Battlefield 2042 действительно создавалась с оглядкой на королевские битвы, однако ему неизвестно, на каком этапе производства проект всё же сменил структуру на более «традиционный» Battlefield. Разработчики вдохновлялись Call of Duty, однако наибольшим источником вдохновения в самом деле служила Apex Legends.

In other news, the theory that #Battlefield2042 started as a Battle Royale is true, although I'm not sure how far in development it was changed to a more "traditional" Battlefield.



The inspiration from CoD was there, but Apex was a BIG inspiration. — Tom Henderson (@_Tom_Henderson_) October 12, 2021

анонсы и реклама RTX 3080 Gigabyte Gaming дешевле чем ты думаешь Мегаслив топовой 3070 Gigabyte Aorus дешевле любого Палит -43000р на Gigabyte Gaming 3080 - самая низкая цена Недорогая MSI RTX 3060 в Ситилинке RTX 3070 в Ситилинке намного дешевле чем везде -20000р на RTX 3070 Gigabyte Gaming - смотри цену -39 000р на MSI RTX 3080 Рухнула цена 3080 Ti - от 150 тр в XPERT.RU 12Tb Toshiba: Регард скинул цену в полтора раза -35000р на RTX 3080 MSI Gaming В полтора раза подешевел 4Tb Barracuda в Регарде -17000р на RTX 3070 ASUS

Также Хендерсон, ссылаясь на свои источники в DICE, отметил, что с разработкой Battlefield 2042 имеются трудности, и что на самом деле бета-версия не так далека от релизной, как заявляло руководство студии на фоне справедливого геймерского недовольства. Релиз игры запланирован на 19 ноября, и можно только надеяться на то, что разработчики возьмут себя в руки и в кратчайшие сроки исправят все имеющиеся старые и обнаруженные по итогам бета-тестирования новые ошибки и недоработки.