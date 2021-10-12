Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Подписка WoT Plus для World of Tanks — новый агрессивный метод монетизации от Wargaming
Пока только для Китая, но все же всё понимают.
анонсы и реклама
Большое снижение цен на RTX 3060 - смотри
-43000р на Gigabyte Gaming 3080 - самая низкая цена
-20000р на RTX 3070 Gigabyte в Ситилинке

Разработчики из Wargaming собираются добавить в свой самый популярный онлайн-экшен World of Tanks подписку WoT Plus, предоставляющую доступ к уникальным внутриигровым бонусам. Соответствующая информация появилась в группе WOT Express социальной сети «ВКонтакте». Данный паблик, если кто не в курсе, на регулярной основе публикует достоверные инсайды, поэтому его можно считать проверенным источником.

реклама

С выходом патча 1.14.1 на китайском кластере появилась уникальная танковая подписка, которую пока внедрили на тестовых условиях. Нововведение пройдёт 6-месячный тестовый период, по итогам которого разработчики решат, стоит ли внедрять WoT Plus на постоянной основе, в том числе в других кластерах. Есть все основания предполагать, что подписку будут внедрять по регионам, а не везде сразу.

Про WoT Plus важно знать, что это не премиум аккаунт, а просто ещё один способ получить от игроков деньги в обмен на игровые «плюшки». За оформление подписки полагаются следующие бонусы:

  • до 2000 золота ежемесячно (до 500 в неделю), но для его получения придётся участвовать в боях;
  • 3% кэшбека золотом от всех покупок за реальные деньги, ограничений нет;
  • бесплатная аренда танка. Эксклюзивом WoT Plus станет китайский тяжёлый танк 8-го уровня WZ-113-II, который можно будет получить только за подписку;
  • особое предложение по обучению экипажа. Игроку разрешат выбрать танк и каждый член экипажа машины будет автоматически получать 240 опыта экипажа в час — вне зависимости от того, находится ли игрок в клиенте, в бою или в ангаре;
  • бесплатные ежедневные инструкции. При первом входе в игру каждый день подписчики WoT Plus станут получать 3 предбоевые инструкции: продувка воздуховодов, смазка стабилизаторов и рациональная боеукладка;
  • эксклюзивная нашивка «WoT Plus Badge».

Всё золото, полученное через WOT Plus, будет помещено в специальное хранилище (аналог резервного хранилища для серебра). Это хранилище будет открываться каждые 7 дней в пятницу, и накопленное золото автоматически перечислится на аккаунт игрока.

Про стоимость подписки для СНГ-кластера ничего не известно, но на китайском сервере за 30 дней WoT Plus у «танкиста» попросят 43 юаней (около 478 российских рублей).

анонсы и реклама
Недорогая MSI RTX 3060 в Ситилинке
RTX 3070 в Ситилинке намного дешевле чем везде
-20000р на RTX 3070 Gigabyte Gaming - смотри цену
-39 000р на MSI RTX 3080
Рухнула цена 3080 Ti - от 150 тр в XPERT.RU
Мегаслив топовой 3070 Gigabyte Aorus дешевле любого Палит
12Tb Toshiba: Регард скинул цену в полтора раза
-35000р на RTX 3080 MSI Gaming
В полтора раза подешевел 4Tb Barracuda в Регарде
-17000р на RTX 3070 ASUS

Напомним также, что в World of Tanks, помимо введённой подписки, есть множество других инструментов для монетизации: золото, премиум-аккаунт, боевой пропуск, боевые резервы, премиум-танки и 3D-стили для танков. Видимо, всего перечисленного Wargaming перестало хватать. И простите, если мы что-то забыли назвать.

#world of tanks #wargaming
5
Показать комментарии (5)

Материалы по теме

Занимательная статистика World of Tanks: пять игроков до сих пор сидят на Windows 2000, а самая популярная группа сообщества — Metallica
В онлайн-игре World of Tanks официально вводится техника под управлением ИИ
Wargaming приглашает игроков протестировать режим стратегии для World of Tanks
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Несколько причин, по которым эта осень – лучшее время для апгрейда
102
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 100 тысяч рублей: октябрь 2021
11
Полезные и нужные сегодня программы и онлайн-сервисы: от торрентов до Госуслуг
33
Amazon Kindle Oasis 2019 vs PocketBook 740 Color — обзор-сравнение флагманских электронных ридеров
11
Обзор и тестирование видеокарты ASUS ROG Strix GeForce RTX 3070 Ti Gaming
29
Битва процессоров: Core i5-11400F VS Core i3-10325 VS Core i3-9350KF в связке с видеокартой GeForce RTX 2070 Super
3
Мои впечатления от игры S.T.A.L.K.E.R. Call of Pripyat. Часть третья
1

Сейчас обсуждают

Твоя мамка
20:49
В некоторых играх 8к выглядит намного лучше чем 4к
RTX 3090 не смогла выдать стабильные 60 fps в Far Cry 6 в разрешении 8K и на ультра-настройках
Slow Mo
20:47
Когда вы включитесь ,что ВВП в системе глобалистов и каждая сволочь ( гос. система) тестирует все изменения на своем участке на планете Земля
Банковские счета и карты участников несогласованных митингов в РФ хотят блокировать без суда
laon
20:44
Вообще то, ты прав. Но ты говоришь неудобные вещи для большинства. Поэтому для большинства - ты ошибаешься. Например, ни один водитель не признается и даже не будет думать о том, что именно он являетс...
Почти 2000 неизвестных веществ обнаружено в жидкостях для вейпов и аэрозолях для электронных сигарет
MuCephei88
20:42
Ну так во многих современных авто "крутой звук v8" сейчас идет совсем не из двигателя, а из колонок стереосистемы. И я сейчас не шучу - погуглите, если не в курсе. Тот же Kia Stinger, например. Ну во...
Мотоциклы Kawasaki будут полностью электрическими к 2035 году
MriS
20:40
У шести снижается %. Конечно дешёвые, я 3800х брал по цене 5600х, а шести ещё дешевле существуют) Никаких заслуг Зен3 нет. Когда будет 90% у 8-ми и 70% общего у АМД, тогда можно будет говорить о заслу...
Доля Windows 10 в статистике игрового сервиса Steam достигла 90 процентов
wolfire
20:38
а люди полностью прочипированы
Мотоциклы Kawasaki будут полностью электрическими к 2035 году
Slow Mo
20:36
Варгеи не лучше политиков и конченых коммерсантов
Подписка WoT Plus для World of Tanks — новый агрессивный метод монетизации от Wargaming
REY_B_
20:35
Когнитивный диссонанс, с классическим для него бредом "Да не может этого быть, мы так верили, это не с нами, да мы же хотели как лучше, да нас обманули, это всё враги виноваты и пр", это в принципе пс...
Клиника Castle Craig сообщает о 10-кратном росте количества пациентов с криптовалютной зависимостью
baezil
20:34
На Рублевке живешь? Из моего окна видны ржавые корыта которые в гейропе баксов 100 стоят. А нищеты, разрухи и тоталитаризма в Пидорашке с избытком.
Банковские счета и карты участников несогласованных митингов в РФ хотят блокировать без суда
Владимир
20:33
Я в 15ом или когда там было дело перешел с 8ки на 10ку (2й раз) и сколько не обновлялся был баг с поиском, переставали проги искатся в поиске. А потом перестал работать мгновенный поиск в "проводнике"...
Microsoft просит не устанавливать Windows 11 на старые ПК и поясняет строгие требования к новой ОС
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем