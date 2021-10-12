Разработчики из Wargaming собираются добавить в свой самый популярный онлайн-экшен World of Tanks подписку WoT Plus, предоставляющую доступ к уникальным внутриигровым бонусам. Соответствующая информация появилась в группе WOT Express социальной сети «ВКонтакте». Данный паблик, если кто не в курсе, на регулярной основе публикует достоверные инсайды, поэтому его можно считать проверенным источником.
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С выходом патча 1.14.1 на китайском кластере появилась уникальная танковая подписка, которую пока внедрили на тестовых условиях. Нововведение пройдёт 6-месячный тестовый период, по итогам которого разработчики решат, стоит ли внедрять WoT Plus на постоянной основе, в том числе в других кластерах. Есть все основания предполагать, что подписку будут внедрять по регионам, а не везде сразу.
Про WoT Plus важно знать, что это не премиум аккаунт, а просто ещё один способ получить от игроков деньги в обмен на игровые «плюшки». За оформление подписки полагаются следующие бонусы:
- до 2000 золота ежемесячно (до 500 в неделю), но для его получения придётся участвовать в боях;
- 3% кэшбека золотом от всех покупок за реальные деньги, ограничений нет;
- бесплатная аренда танка. Эксклюзивом WoT Plus станет китайский тяжёлый танк 8-го уровня WZ-113-II, который можно будет получить только за подписку;
- особое предложение по обучению экипажа. Игроку разрешат выбрать танк и каждый член экипажа машины будет автоматически получать 240 опыта экипажа в час — вне зависимости от того, находится ли игрок в клиенте, в бою или в ангаре;
- бесплатные ежедневные инструкции. При первом входе в игру каждый день подписчики WoT Plus станут получать 3 предбоевые инструкции: продувка воздуховодов, смазка стабилизаторов и рациональная боеукладка;
- эксклюзивная нашивка «WoT Plus Badge».
Всё золото, полученное через WOT Plus, будет помещено в специальное хранилище (аналог резервного хранилища для серебра). Это хранилище будет открываться каждые 7 дней в пятницу, и накопленное золото автоматически перечислится на аккаунт игрока.
Про стоимость подписки для СНГ-кластера ничего не известно, но на китайском сервере за 30 дней WoT Plus у «танкиста» попросят 43 юаней (около 478 российских рублей).
Напомним также, что в World of Tanks, помимо введённой подписки, есть множество других инструментов для монетизации: золото, премиум-аккаунт, боевой пропуск, боевые резервы, премиум-танки и 3D-стили для танков. Видимо, всего перечисленного Wargaming перестало хватать. И простите, если мы что-то забыли назвать.