Все в сборе.

Завоевавшая умы и сердца огромного количества геймеров по всей планете детективная ролевая игра Disco Elysium планомерно обрастала поддержкой всё новых и новых платформ, однако консоли Xbox совместно с гибридными консолями Nintendo Switch были приглашены на этот праздник жизни в числе последних. Впрочем, лучше поздно, чем вообще никогда, так что с сегодняшнего дня все пользователи указанных платформ могут окунуться в чарующий мир Disco Elysium.

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Отметим, что речь идёт о Disco Elysium — The Final Cut, представляющей собой сильно улучшенную версию оригинальной ролевой игры. Нам в роли детектива необходимо заниматься следствием, опрашивая местных жителей и восстанавливая цепочку событий.

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Сегодня, к слову, разработчики проекта из студии ZA/UM празднуют вторую годовщину игры, и устроили по такому поводу её распродажу в Steam. До 18 октября Steam-версию Disco Elysium — The Final Cut можно приобрести с 45-процентной скидкой, или за 398 рублей вместо номинальных 725 рублей.