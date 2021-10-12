Релиз Monster Hunter Rise на PC — это официально подтверждённое мероприятие, проведение которого запланировано на 12 января. Впрочем, тем игрокам, которые уже много месяцев играют на Nintendo Switch и рассчитывают, что смогут перенести весь заработанный прогресс в версию для PC, уже можно начинать расстраиваться: функциональности кроссплея и кросс-прогресса в игре реализовано не будет.
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Как пишут представители Capcom, компания хотела реализовать кроссплей и кросс-прогресс, но на текущий момент это невозможно. Разработчики сразу просят прощения у геймеров за потенциальные неудобства.
Стоит отметить, что многие современные игры обеспечивают полный кроссплей и кросс-прогресс, допуская тем самым возможность начать прохождение на консоли, а продолжить — на компьютере, и наоборот. Хотя в реальной жизни данная функция редко кому пригождается, но неприятный осадок от её отсутствия всё равно остаётся.