Не больно-то уж и хотелось, справедливо отметят многие.

Релиз Monster Hunter Rise на PC — это официально подтверждённое мероприятие, проведение которого запланировано на 12 января. Впрочем, тем игрокам, которые уже много месяцев играют на Nintendo Switch и рассчитывают, что смогут перенести весь заработанный прогресс в версию для PC, уже можно начинать расстраиваться: функциональности кроссплея и кросс-прогресса в игре реализовано не будет.

реклама

Как пишут представители Capcom, компания хотела реализовать кроссплей и кросс-прогресс, но на текущий момент это невозможно. Разработчики сразу просят прощения у геймеров за потенциальные неудобства.

анонсы и реклама Недорогая MSI RTX 3060 в Ситилинке RTX 3070 в Ситилинке намного дешевле чем везде -20000р на RTX 3070 Gigabyte Gaming - смотри цену -39 000р на MSI RTX 3080 Рухнула цена 3080 Ti - от 150 тр в XPERT.RU Мегаслив топовой 3070 Gigabyte Aorus дешевле любого Палит 12Tb Toshiba: Регард скинул цену в полтора раза -35000р на RTX 3080 MSI Gaming В полтора раза подешевел 4Tb Barracuda в Регарде -17000р на RTX 3070 ASUS

Стоит отметить, что многие современные игры обеспечивают полный кроссплей и кросс-прогресс, допуская тем самым возможность начать прохождение на консоли, а продолжить — на компьютере, и наоборот. Хотя в реальной жизни данная функция редко кому пригождается, но неприятный осадок от её отсутствия всё равно остаётся.