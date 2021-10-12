Ждать осталось совсем чуть-чуть.

Дождались. Примерно так можно охарактеризовать чувства, которые испытывают (или испытают) сегодня поклонники Left 4 Dead. Проект Back 4 Blood, являющийся идейным и духовным наследником культовой дилогии, добрался до релиза и стал доступен всем желающим. На момент публикации данной заметки игра уже доступна на консолях, однако на PC ещё необходимо подождать несколько часов.

реклама

Напоминаем, что в Back 4 Blood мы вместе с тремя товарищами управляем четвёркой выживших, которым необходимо пробиваться сквозь заслоны агрессивных мутантов разной степени преобразования на пути к цели миссии. Как и в Left 4 Dead, в Back 4 Blood без командного взаимодействия здесь делать нечего, что можно характеризовать как главный плюс, так и главный недостаток новинки: без своей команды делать здесь особо нечего.

анонсы и реклама Недорогая MSI RTX 3060 в Ситилинке RTX 3070 в Ситилинке намного дешевле чем везде -20000р на RTX 3070 Gigabyte Gaming - смотри цену -39 000р на MSI RTX 3080 Рухнула цена 3080 Ti - от 150 тр в XPERT.RU Мегаслив топовой 3070 Gigabyte Aorus дешевле любого Палит 12Tb Toshiba: Регард скинул цену в полтора раза -35000р на RTX 3080 MSI Gaming В полтора раза подешевел 4Tb Barracuda в Регарде -17000р на RTX 3070 ASUS

Участники бета-тестирования отмечали морально устаревший игровой процесс и желание разработчиков «выехать» на сходстве с Left 4 Dead. Собственно, по этой причине средний рейтинг Back 4 Blood на Metacritic пока составляет всего 76 баллов из 100 возможных.