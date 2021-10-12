Всем сервисам компании изменят названия, добавив приставку «VK».

Mail.ru Group объявила о своём переименовании — теперь она называется VK Group. По такому случаю был также изменён логотип компании, всё это произошло на фоне раздела активов из совместного предприятия со Сбером.

реклама

После переименования VK Group станет единым брендом для всей компании, а название «ВКонтакте» для соцсети сохранится. Новые названия также получат сервисы, принадлежащие уже бывшей Mail.ru Group:

сервис Boom станет VK Музыка;

сервис Юла станет VK Объявления;

сервис Lovina станет VK Знакомства;

сервис Worki станет VK Работа.

Логотип для социальной сети «ВКонтакте» тоже обновился. Синий цвет стал «более ярким и заметным», а монограмма — «строже, геометричнее и сбалансированнее».

На проведение всех изменений уйдёт некоторое время, ребрендинг проектов будет происходить постепенно. Так, сервис объявлений Юла превратится в VK Объявления в 2022 году. Он будет представлен как в виде отдельного приложения и сайта, так и в виде раздела внутри «ВКонтакте».

Кроме всем известных пользовательских брендов в экосистеме VK есть более 30 продуктов для маркетинга, рекламы, аналитики и других B2B-направлений. Часть из них получат новые названия уже в ближайшее время — например, VK Cloud Solutions.

«Уже почти четверть века мы объединяем технологии для людей и людей вокруг технологий. Единый бренд компании подчеркнёт все возможности, которые дает наша экосистема: общение и игры, образование (от школьного до профессионального), доставка лекарств и продуктов, такси, каршеринг и онлайн-покупки, все возможности для бизнеса — от малого до крупного — и многое другое», — отметил Борис Добродеев, генеральный директор VK.

анонсы и реклама Недорогая MSI RTX 3060 в Ситилинке RTX 3070 в Ситилинке намного дешевле чем везде -20000р на RTX 3070 Gigabyte Gaming - смотри цену -39 000р на MSI RTX 3080 Рухнула цена 3080 Ti - от 150 тр в XPERT.RU Мегаслив топовой 3070 Gigabyte Aorus дешевле любого Палит 12Tb Toshiba: Регард скинул цену в полтора раза -35000р на RTX 3080 MSI Gaming В полтора раза подешевел 4Tb Barracuda в Регарде -17000р на RTX 3070 ASUS

Все новые продукты компании будут сразу создаваться под брендом VK.