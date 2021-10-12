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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Mail.ru Group теперь будет называться VK Group
Всем сервисам компании изменят названия, добавив приставку «VK».
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Mail.ru Group объявила о своём переименовании — теперь она называется VK Group. По такому случаю был также изменён логотип компании, всё это произошло на фоне раздела активов из совместного предприятия со Сбером.

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После переименования VK Group станет единым брендом для всей компании, а название «ВКонтакте» для соцсети сохранится. Новые названия также получат сервисы, принадлежащие уже бывшей Mail.ru Group:

  • сервис Boom станет VK Музыка;
  • сервис Юла станет VK Объявления;
  • сервис Lovina станет VK Знакомства;
  • сервис Worki станет VK Работа.

Логотип для социальной сети «ВКонтакте» тоже обновился. Синий цвет стал «более ярким и заметным», а монограмма — «строже, геометричнее и сбалансированнее».

На проведение всех изменений уйдёт некоторое время, ребрендинг проектов будет происходить постепенно. Так, сервис объявлений Юла превратится в VK Объявления в 2022 году. Он будет представлен как в виде отдельного приложения и сайта, так и в виде раздела внутри «ВКонтакте».

Кроме всем известных пользовательских брендов в экосистеме VK есть более 30 продуктов для маркетинга, рекламы, аналитики и других B2B-направлений. Часть из них получат новые названия уже в ближайшее время — например, VK Cloud Solutions.

«Уже почти четверть века мы объединяем технологии для людей и людей вокруг технологий. Единый бренд компании подчеркнёт все возможности, которые дает наша экосистема: общение и игры, образование (от школьного до профессионального), доставка лекарств и продуктов, такси, каршеринг и онлайн-покупки, все возможности для бизнеса — от малого до крупного — и многое другое», — отметил Борис Добродеев, генеральный директор VK.

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Все новые продукты компании будут сразу создаваться под брендом VK.

#mail ru group #vk group
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