Всё стало «воздушно».

На протяжении последних нескольких месяцев компания Microsoft занимается изменением внешнего вида своих встроенных программ для Windows 11. Ранее редмондцы показывали нам переработанные версии приложений Photos и Paint. Мы также знаем, как выглядит адаптированный под интерфейс Windows 11 стандартный Media Player, а сейчас настал черёд для показа обновлённого «Блокнота» (Notepad).

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Различные профильные издания начали публиковать скриншоты интерфейса видоизменённого «Блокнота», где запечатлены основное диалоговое меню программы и окошко с настройками. Представленная на картинках версия стандартного текстового редактора имеет порядковый индекс 11.2110.13.0, что на несколько сборок актуальнее текущей версии «Блокнота» 10.2103.7.0 из Microsoft Store.

В меню с настройками «некстген»-версии Notepad можно выбрать шрифт, его размер и стиль написания, а также переключать режим редактирования с классического на современный. Обновлённое приложение предоставляет возможность выбора понравившейся темы оформления, среди которых обязательно будет тёмная. Ещё один интересный момент: пункты меню «Справка» и «Просмотр» были удалены.

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Переработанная версия «Блокнота» в ближайшем будущем попадёт в руки инсайдеров Windows 11, после чего появится в стабильных сборках ОС.