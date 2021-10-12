И субтитры эти не совсем простые.

Команда социальной сети «ВКонтакте» объявила о запуске новой функции для пользователей. Так, в обновлённой версии видеоплеера появились автоматические субтитры на русском языке. Данная функция создана на базе собственных технологий соцсети по распознаванию речи, алгоритмов машинного обучения видеоплатформы и технологий интеллектуального шумоподавления единой платформы видеозвонков.

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Технология проставления автоматических субтитров настолько «прокачана», что может не только выдавать текст, но и проставлять в нём знаки препинания и заглавные буквы, распределять текст по кадрам и обеспечивать точность появления субтитра в момент произнесения фразы. Разработчики также обещают добавить в технологию разделение речи спикеров на разные реплики — то есть, зрителю проще будет определить, кто из собеседников на экране какую фразу произнёс.

В данный момент соцсеть ведёт тестирование и «дообучение» новой технологии, поэтому субтитры в тестовом режиме доступны только части аудитории в популярных роликах и видеоматериалах из верифицированных сообществ в веб-версии и мобильном приложении «ВКонтакте».

Александр Тоболь, технический директор ВКонтакте:

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«В современном мире очень много информации, но, к сожалению, не для всех она одинаково доступна. ВКонтакте стремится разрушать любые барьеры в коммуникации между людьми, активно инвестируя в развитие речевых технологий. Все решения, использующиеся для автогенерации субтитров, — собственные разработки. Это позволяет адаптировать их под разные функции сервиса и настраивать для максимально эффективной работы. Например, для создания субтитров мы усовершенствовали наши ASR-технологии и реализовали решения, которые точно синхронизируют текст с речью на видео. В будущем мы продолжим развивать нейросетевые технологии и внедрять машинное обучение в разные сервисы ВКонтакте».