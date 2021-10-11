Журналисты издания Game Informer порадовали своих подписчиков и опубликовали свежий видеоролик с демонстрацией игрового процесса перезапуска серии ураганных безумных экшенов Saints Row. В нижеуказанном коротеньком геймплейном отрезке можно заметить поездки на багги, а также внешний вид города в дневное и ночное время суток. Какого-либо активного геймплея не ждите: большая часть видео — это неспешная ходьба и созерцание местных окрестностей.
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Напомним, что в перезапуске Saints Row мы в роли свежесобранной банды «Святых», действующей на просторах вымышленного города Санто-Илесо, должны будем создать свою криминальную империю, которую будет бояться весь мегаполис.
Несмотря на совсем недавний анонс, разработка перезапуска зашла достаточно далеко, чтобы мы уже знали точную дату его выходу — 25 февраля на всех актуальных платформах.