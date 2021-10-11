Разработчики из компании Rebellion определились с датой выхода стратегии Evil Genius 2: World Domination на консолях. Знаковое для «злодейского» проекта событие должно произойти 30 ноября — именно тогда он будет выпущен на PlayStation и Xbox. Всем заинтересованным предлагается оформить предзаказ, на выбор предлагаются два издания: стандартное и Deluxe.
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Со стандартным изданием всё понятно, поэтому перейдём к описанию содержимого Deluxe-версии. Туда входят не только сама игра, но и сезонный абонемент. А уже последний предлагает: два набора подручных, два набора прихвостней, набор предметов для логова и набор кампании.
Что до PC-версии Evil Genius 2: World Domination, то у неё имеется 63% рейтинга в Steam на основании более 7 тысяч отзывов. Не самый впечатляющий результат, но фанатам всё равно.