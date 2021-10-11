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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
«Злодейская» стратегия Evil Genius 2: World Domination получила дату релиза на консолях
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Разработчики из компании Rebellion определились с датой выхода стратегии Evil Genius 2: World Domination на консолях. Знаковое для «злодейского» проекта событие должно произойти 30 ноября — именно тогда он будет выпущен на PlayStation и Xbox. Всем заинтересованным предлагается оформить предзаказ, на выбор предлагаются два издания: стандартное и Deluxe.

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Со стандартным изданием всё понятно, поэтому перейдём к описанию содержимого Deluxe-версии. Туда входят не только сама игра, но и сезонный абонемент. А уже последний предлагает: два набора подручных, два набора прихвостней, набор предметов для логова и набор кампании.

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Что до PC-версии Evil Genius 2: World Domination, то у неё имеется 63% рейтинга в Steam на основании более 7 тысяч отзывов. Не самый впечатляющий результат, но фанатам всё равно.

#rebellion #evil genius 2 world domination
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REY_B_
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Амудее
20:17
Гейфорс возвращайся на гей гпу обратно.Ты че здесь забыл пообщаться не с кем , кому интересно,что ты там грозишься взять очередную амд парашу которая вышла больше года назад
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DANYNAFIG
20:16
Поимел 12400 , любимку амудешников 5600 :D
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Амудее
20:15
идиот интел быстрее у него интел не допругнула до амд
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Иван Романов
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Амудее
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REY_B_
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