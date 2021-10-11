Для ценителей, если что.

ScummVM — программная платформа для ретроквестов — отмечает своё 20-летие. По такому случаю разработчики технологии выпустили большое обновление, которое добавляет поддержку игр с так называемым 2,5D. В случае с последней речь идёт о том случае, когда трёхмерные модели размещаются на двухмерных рисованных «задниках». Дилогия квестов Syberia — самый очевидный пример применения такой технологии.

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Отныне актуальная версия ScummVM имеет порядковый индекс 2.5.0, что слишком очевидно намекает на главную «фишку» последнего обновления. Апдейт также добавил поддержку с ещё 10 движками, благодаря этому через данную программную платформу можно осуществить запуск следующих проектов:

Little Big Adventure;

Transylvania;

Crimson Crown;

OO-Topos;

Private Eye;

Nightlong: Union City Conspiracy;

The Journeyman Project 2: Buried in Time;

Crusader: No Remorse;

L-ZONE;

Spaceship Warlock;

игры на Glulx;

игры с AGS версии 2.5 и выше;

«Петька и Василий Иванович спасают галактику»;

«Петька и Василий Иванович 2: Судный день».

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Самая свежая версия ScummVM получила обновлённый интерфейс, поддержку достижений в Steam и GOG для движка Wintermute и многое другое. По случаю выхода ScummVM 2.5.0 в цифровом магазине GOG стартовала распродажа игр, которые работают через данную технологию.