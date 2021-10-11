ScummVM — программная платформа для ретроквестов — отмечает своё 20-летие. По такому случаю разработчики технологии выпустили большое обновление, которое добавляет поддержку игр с так называемым 2,5D. В случае с последней речь идёт о том случае, когда трёхмерные модели размещаются на двухмерных рисованных «задниках». Дилогия квестов Syberia — самый очевидный пример применения такой технологии.
реклама
Отныне актуальная версия ScummVM имеет порядковый индекс 2.5.0, что слишком очевидно намекает на главную «фишку» последнего обновления. Апдейт также добавил поддержку с ещё 10 движками, благодаря этому через данную программную платформу можно осуществить запуск следующих проектов:
- Little Big Adventure;
- Transylvania;
- Crimson Crown;
- OO-Topos;
- Private Eye;
- Nightlong: Union City Conspiracy;
- The Journeyman Project 2: Buried in Time;
- Crusader: No Remorse;
- L-ZONE;
- Spaceship Warlock;
- игры на Glulx;
- игры с AGS версии 2.5 и выше;
- «Петька и Василий Иванович спасают галактику»;
- «Петька и Василий Иванович 2: Судный день».
Самая свежая версия ScummVM получила обновлённый интерфейс, поддержку достижений в Steam и GOG для движка Wintermute и многое другое. По случаю выхода ScummVM 2.5.0 в цифровом магазине GOG стартовала распродажа игр, которые работают через данную технологию.