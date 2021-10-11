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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Ретродвижок ScummVM получил поддержку игр с 2,5D по случаю своего 20-летия
Для ценителей, если что.
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ScummVM — программная платформа для ретроквестов — отмечает своё 20-летие. По такому случаю разработчики технологии выпустили большое обновление, которое добавляет поддержку игр с так называемым 2,5D. В случае с последней речь идёт о том случае, когда трёхмерные модели размещаются на двухмерных рисованных «задниках». Дилогия квестов Syberia — самый очевидный пример применения такой технологии.

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Отныне актуальная версия ScummVM имеет порядковый индекс 2.5.0, что слишком очевидно намекает на главную «фишку» последнего обновления. Апдейт также добавил поддержку с ещё 10 движками, благодаря этому через данную программную платформу можно осуществить запуск следующих проектов:

  • Little Big Adventure;
  • Transylvania;
  • Crimson Crown;
  • OO-Topos;
  • Private Eye;
  • Nightlong: Union City Conspiracy;
  • The Journeyman Project 2: Buried in Time;
  • Crusader: No Remorse;
  • L-ZONE;
  • Spaceship Warlock;
  • игры на Glulx;
  • игры с AGS версии 2.5 и выше;
  • «Петька и Василий Иванович спасают галактику»;
  • «Петька и Василий Иванович 2: Судный день».
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Самая свежая версия ScummVM получила обновлённый интерфейс, поддержку достижений в Steam и GOG для движка Wintermute и многое другое. По случаю выхода ScummVM 2.5.0 в цифровом магазине GOG стартовала распродажа игр, которые работают через данную технологию.

#scumvm
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h2o
18:50
пздёшь какой-то нерикрытый. совсем обленились мудаки. на картинке 2700х, цена 182бакса на 11400.... блять фарш, а не инфа
Бюджетный 6-ядерный Core i5-12400 обошёл Ryzen 5 5600X и сравнялся с Core i9-11900К в CPU-z
6eлоруС_80
18:46
А почему у 5600Х такой результат в однопотоке низкий? 624 - это же полное днище. Ниже просто некуда! Стандартный результат 640...645, а тут бредятину какую-то выложили!
Шесть производительных ядер Core i5-12400 взяли верх над Ryzen 5 5600X в CPU-Z и Cinebench
wooopggabg
18:45
А кто сказал что Intel опять не разыграет карту с дефицитом как было с 8 и 9 поколениями? Тем более если подтвердится рост однопоточной производительности из утечек, которыми кормят изо всех щелей
PCWorld рекомендует дождаться Intel Alder Lake, а не обновлять платформу сейчас
Denis Belokopytov
18:45
Вы че!!! это жестко, если вы не можете отличить 70 кадров от 72 вы слепы и не понимаити ничего в железе!!!!
Шесть производительных ядер Core i5-12400 взяли верх над Ryzen 5 5600X в CPU-Z и Cinebench
Юрий Полкунов
18:45
Ага интел настолько туп что способен нагадить продажам своих же камней, которые на минуточку дороже в производстве чем кастрат 12400, ну ну.
Бюджетный 6-ядерный Core i5-12400 обошёл Ryzen 5 5600X и сравнялся с Core i9-11900К в CPU-z
6eлоруС_80
18:42
Ты не понял. Он (Himis) просто очень хочет купить подешевевший R5600X на авито. Поэтому по влажных снах ему грезится 5600Х за 150$ )))
Шесть производительных ядер Core i5-12400 взяли верх над Ryzen 5 5600X в CPU-Z и Cinebench
AfroOverlord
18:42
Извините, не мог сдержаться...
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misterYoda
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Обзор и тестирование видеокарты ASUS ROG Strix GeForce RTX 3070 Ti Gaming
AfroOverlord
18:41
И рассматривает вопрос о дезавуировании отмены крепостного права.
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1TronpmG5
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