Релиз через месяц.

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Чуть меньше месяца остаётся до выхода Call of Duty Vanguard, и разработчики из Sledgehammer Games по такому случаю опубликовали специальный посвящённый одиночной кампании проекта видеоролик. Нам показали европейские и североафриканские сражения, тихоокеанский театр военных действий, а также кадры Сталинградской битвы. В общем, все те территории Земли, на которых Вторая мировая оставила свой неизгладимый отпечаток.

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В самом видео показали главных героев грядущей сюжетной кампании, прообразами которых стали реальные герои Второй мировой. Например, прообразом снайпера Полины Петровой стала легендарная советская снайпер Людмила Павличенко.

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Релиз Call of Duty Vanguard — 5 ноября на всех актуальных платформах.