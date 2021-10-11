Чуть меньше месяца остаётся до выхода Call of Duty Vanguard, и разработчики из Sledgehammer Games по такому случаю опубликовали специальный посвящённый одиночной кампании проекта видеоролик. Нам показали европейские и североафриканские сражения, тихоокеанский театр военных действий, а также кадры Сталинградской битвы. В общем, все те территории Земли, на которых Вторая мировая оставила свой неизгладимый отпечаток.
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В самом видео показали главных героев грядущей сюжетной кампании, прообразами которых стали реальные герои Второй мировой. Например, прообразом снайпера Полины Петровой стала легендарная советская снайпер Людмила Павличенко.
Релиз Call of Duty Vanguard — 5 ноября на всех актуальных платформах.