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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Blizzard до сих пор не исправила проблемы с серверами Diablo II Remastered
Ещё подождать? А сколько надо?
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После релиза Diablo II Remastered в Сети появилось огромное количество сообщений от возмущённых пользователей, которых не устраивало техническое исполнение игры. Отдельная тема для гневных сообщений — проблемы с серверами. Публикуя такую информацию о «ремастере» Diablo II, мы тогда резонно предполагали, что Blizzard разберётся со всеми неурядицами в самые кратчайшие сроки. Прошло три недели, но разработчики так и не удосужились устранить большинство проблем.

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Blizzard пока не торопится давать официальные комментарии по ходу исправительных работ, но зато на аккаунт Blizzard в Twitter ежедневно отсылается огромное количество жалоб на проблемы с авторизацией и частые обновления. Службе поддержки приходится строчить дежурные извинения за временные неудобства.

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Как долго продлится ситуация с проблемными серверами Diablo II Remastered — прогнозировать не берёмся. В случае с ремастер-версией Warcraft III, напомним, на устранение серьёзных технических ошибок ушли долгие месяцы.

#blizzard #diablo ii remastered
2
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