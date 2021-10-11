Никаких неожиданных открытий. Всё ради качества.

В середине сентября Techland сообщила неприятное, но вполне ожидаемое в нынешних реалиях известие: Dying Light 2 не удастся выпустить в изначально обозначенный срок, поэтому релиз был отложен до четвёртого февраля. Первоначально разработчики ограничились лишь обобщённой фразой, дескать, они не собираются идти на компромиссы и хотят оправдать все ожидания поклонников своего творчества. Теперь, спустя почти месяц после переноса, авторы решили чуть подробнее объяснить причину своего решения.

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Как пишет ведущий дизайнер проекта Тимон Смектала, причина в необходимости дважды проверить все игровые системы. Dying Light 2 состоит из множества сложных взаимосвязанных систем, являющихся плодами труда сотен разработчиков. Все эти системы должны работать как единое целое, однако в игре ещё хватает ситуаций, при которых возникают сбои. Их быть не должно, поэтому Techland позволила себе взять дополнительное время и исправить имеющиеся недочёты.

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Ну а мы их в этом деле полностью поддерживаем. Лучше подождать, но получить качественный продукт, чем поторопиться и сесть в гигантскую лужу, которая будет стоить компании репутации, упущенной прибыли и вороха проблем.