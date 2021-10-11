Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Покупка физического издания Far Cry 6 для Xbox Series бессмысленна — на диске записано лишь 735 Мбайт данных
Из 69+ Гбайт.
анонсы и реклама
Недорогая MSI RTX 3060 в Ситилинке
-43000р на Gigabyte Gaming 3080 - самая низкая цена
Мегаслив топовой 3070 Gigabyte Aorus дешевле любого Палит

Жители крупных городов или районных центров уже давно забыли, что такое привод оптических дисков, однако индустрия их производства всё ещё бьётся в агонии, а производители физических изданий видеоигр продолжают её поддерживать. Объяснить это можно тем, что далеко не во всех точках планеты скорость интернет-соединения хотя бы сопоставима со скоростью считывания данных с оптического диска, тем более Blu-ray. Однако в некоторых случаях даже при таких жизненных обстоятельствах покупка физического издания игры полностью лишена смысла. Примером такой игры служит Far Cry 6.

реклама

Как сообщили покупатели коробочных изданий Far Cry 6 для Xbox Series, непосредственно на диске записано всего 735 Мбайт игровых данных — оставшиеся примерно 68,5 Гбайт всё равно приходится загружать из Сети, о чём сообщают пользователи Reddit.

анонсы и реклама
RTX 3070 в Ситилинке намного дешевле чем везде
-20000р на RTX 3070 Gigabyte Gaming - смотри цену
-39 000р на MSI RTX 3080
-20000р на RTX 3070 Gigabyte в Ситилинке
-35000р на RTX 3080 MSI Gaming
Рухнула цена 3080 Ti - от 150 тр в XPERT.RU
-17000р на RTX 3070 ASUS
12Tb Toshiba: Регард скинул цену в полтора раза
В полтора раза подешевел 4Tb Barracuda в Регарде

Несмотря на общую бессмысленность, в некоторых уголках нашей планеты люди приобретают физические издания игр, чтобы сэкономить. Так, например, один из пользователей уточняет, что в Австралии исторически сложилось так, что цифровые копии игр стоят гораздо дороже физических изданий — реалии ценообразования в отдельно взятом государстве.

#ubisoft #far cry 6
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Энтузиасты сравнили Far Cry 6 на компьютерах и консолях: PC ожидаемо вне конкуренции
Ubisoft бесплатно раздаёт оригинальную Tom Clancy’s Ghost Recon
Защитники животных раскритиковали Far Cry 6 за мини-игры с петушиными боями
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Cyberpunk 2077 и The Witcher 3: Wild Hunt - тестирование лучших игровых компьютеров
13
Несколько причин, по которым эта осень – лучшее время для апгрейда
46
Парачейны Polkadot и Kusama: просто про криптовалюты для новичка
7
Tom Clancy's Ghost Recon: Wildlands: гибрид классического Tom Clancy's Ghost Recon и Far Cry
8
Обзор и тестирование видеокарты ASUS ROG Strix GeForce RTX 3070 Ti Gaming
6
Битва процессоров: Core i5-11400F VS Core i3-10325 VS Core i3-9350KF в связке с видеокартой GeForce RTX 2070 Super
2

Сейчас обсуждают

Леди Яга
14:08
>> аналитики РБК Энто хто ? О_О Неужели это ни за что не отвечающее трепло на которое так любят ссылаться лживые блоХЕРы ? О_О
Samsung просит британцев установить на смартфон российское ПО, предписанное правительством РФ
Dionysus
14:08
Нормальные Люди БЫДЛОсоциальными сетями НЕ пользуются!
«ВКонтакте» празднует 15-летие, команда поддержки поделилась интересной статистикой
Yuri Myakotin
14:08
"Если ты попал на эту галеру" И опять пальцем в небо. Я программингом занимаюсь для себя. "купи топовый hedt" Тредриппер с 24 ядрами и 128г памяти, запускается все с оптана - куда уж топовее? А тормо...
Python впервые за двадцать лет догнал по популярности Java и JavaScript
nax
14:07
Помню, в Delphi была человеческая нумерация элементов в массивах, начинающаяся с единицы, а в нулевом элементе хранилась длина массива. Какой удобный и красивый был язык. В грёбаных сях (С/С++) можно ...
Python впервые за двадцать лет догнал по популярности Java и JavaScript
FillWillson
14:05
Есть такое. Думаю, админы знают и пытаются исправить.
Илон Маск мечтает построить завод Tesla на Марсе
Леди Яга
14:04
>> Мощная, тихая, холодная… Полнейшее вранье купленного блоХЕРа ( Медленная, горячая и шумная, безумно дорогая (Добро пожаловать в реальный мир)
Обзор и тестирование видеокарты ASUS ROG Strix GeForce RTX 3070 Ti Gaming
Ольга Яковлева
14:03
Эх, хорошо, что у меня Xbox и страна Аргентина Cities: Skylines - Mayor's Edition - 542,73 RUB XCOM® 2 Digital Deluxe Edition - 1 424,93 RUB и это без распродажи, где все можно разделить на 2 И кстати...
В российском PlayStation Store резко подорожали более восьмидесяти игр
nax
14:02
Количество школьников, ищущих в поисковике "что такое Python" не делает язык популярным у работодателей.
Python впервые за двадцать лет догнал по популярности Java и JavaScript
kiberman
14:01
8гб = 290вт? Нет, спасибо)), за эти деньги есть обычная 6800,на 16 гектар
Обзор и тестирование видеокарты ASUS ROG Strix GeForce RTX 3070 Ti Gaming
Шешенбек Тант-Оглы
14:01
Мне хватает с головой, а Ты бедолага то что купил себе 3090 и теперь пытаешься майнить уха-хаа клоун. Продай пока не поздно тебе это мощность излишна, потом ещё спасибо скажешь
Несколько причин, по которым эта осень – лучшее время для апгрейда
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем