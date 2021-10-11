Жители крупных городов или районных центров уже давно забыли, что такое привод оптических дисков, однако индустрия их производства всё ещё бьётся в агонии, а производители физических изданий видеоигр продолжают её поддерживать. Объяснить это можно тем, что далеко не во всех точках планеты скорость интернет-соединения хотя бы сопоставима со скоростью считывания данных с оптического диска, тем более Blu-ray. Однако в некоторых случаях даже при таких жизненных обстоятельствах покупка физического издания игры полностью лишена смысла. Примером такой игры служит Far Cry 6.
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Как сообщили покупатели коробочных изданий Far Cry 6 для Xbox Series, непосредственно на диске записано всего 735 Мбайт игровых данных — оставшиеся примерно 68,5 Гбайт всё равно приходится загружать из Сети, о чём сообщают пользователи Reddit.
Несмотря на общую бессмысленность, в некоторых уголках нашей планеты люди приобретают физические издания игр, чтобы сэкономить. Так, например, один из пользователей уточняет, что в Австралии исторически сложилось так, что цифровые копии игр стоят гораздо дороже физических изданий — реалии ценообразования в отдельно взятом государстве.