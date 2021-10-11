Не иначе как разработка уже существующих проектов подорожала.

Нестабильность курса национальной валюты — вещь, которая в сложившихся реалиях с зависимостью от импорта постоянно обесценивает труд простого человека. Не становятся исключением из правила и видеоигры, причём даже те, которым много лет отроду. Как сообщают внимательные посетители российского сегмента PlayStation Store, в магазине резко подорожал сразу длинный список самых разных игр.

реклама

Как сообщается, суммарно цены повысились более чем на восемь десятков игр. Например, XCOM 2 в издании Deluxe подорожала с 4 599 рублей до 5 719 рублей, а Cities Skylines в «мэрском» издании — с 5 799 рублей до 7 129 рублей. Безусловно, от таких ценников глаза могут покинуть своё физиологически правильное расположение и переместиться на лоб, но такова сложившаяся реальность. В целом в процентном соотношении повышение цен по всем восьмидесяти играм примерно одинаковое — отличаются только абсолютные рублёвые величины.

анонсы и реклама RTX 3070 в Ситилинке намного дешевле чем везде -20000р на RTX 3070 Gigabyte Gaming - смотри цену -39 000р на MSI RTX 3080 -20000р на RTX 3070 Gigabyte в Ситилинке -35000р на RTX 3080 MSI Gaming Рухнула цена 3080 Ti - от 150 тр в XPERT.RU -17000р на RTX 3070 ASUS 12Tb Toshiba: Регард скинул цену в полтора раза В полтора раза подешевел 4Tb Barracuda в Регарде

Стоит отметить, что иногда цены в магазинах игр наоборот снижаются; правда, случается это редко и отнюдь не в массовом порядке.