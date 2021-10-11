Ситуация, когда раздел вакансий той или иной студии разработки игр преждевременно приподнимает завесу тайны над её планами, последние годы встречается всё чаще. Вот и знаменитые гонкостроители из Codemasters не стали исключением: как гласит описание вакансии руководителя разработки, ему предстоит стать непосредственным участником прямо-таки эпохального проекта — самого амбициозного и масштабного за последние десять лет работы студии.
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Конкретных деталей проекта пока, естественно, нет, но из описания вакансии следует, что речь идёт о гоночном жанре. Иными словами, пробовать себя в новом амплуа Codemasters не придётся, и весь наработанный опыт можно будет направить на воплощение самых смелых идей.
Впрочем, до её выхода ещё нужно постараться дожить. В настоящее время Codemasters трудится над сюжетно-ориентированной гонкой GRID Legends и продолжает поддерживать вышедшую несколько месяцев назад F1 2021.