Все, конечно, безумно этого ждут. Наверное.

Так уж сложилось, что Blizzard, вовсе не скрывая своих намерений, полностью посвятила себя Overwatch 2, практически забросив первую часть. Крупицы нового контента, которые студия добавляет в свой оригинальный геройский шутер, это отданные на аутсорс новые облики персонажей и редкие новые карты для глубоко вторичных игровых режимов, работу над которыми в студии ведут стажёры. И вот, с завтрашнего дня нового контента из первой категории в Overwatch станет больше — начнётся ежегодное событие «Ужасы на Хэллоуин» (Halloween Terror).

реклама

По традиции, в рамках данного события некоторые поля боя в Overwatch преобразятся в хоррор-тематику, в главном меню начнёт звучать орган, а свои новые тематические облики получит ещё целая группа персонажей. Так, например, уже известно, что Турбосвин получит облик сумасшедшего клоуна, а Райнхардт — замогильный облик драугра. Кто играл в «Скайрим», тот знает, что драугры — это ходячие покойники из скандинавской мифологии.

Scared yet? 🎈



Overwatch Halloween Terror returns Oct 12! pic.twitter.com/2Pz9u4jmTq — Overwatch (@PlayOverwatch) October 10, 2021

Кроме того, в рамках события в игру вернётся аркадная потасовка «Месть Крысенштейна», в рамках которой игрокам необходимо удерживать ворота замка от нарастающих по своей силе волн противника.

анонсы и реклама RTX 3070 в Ситилинке намного дешевле чем везде -20000р на RTX 3070 Gigabyte Gaming - смотри цену -39 000р на MSI RTX 3080 Крутейшая 3060 Asus STRIX дешево в Ситилинке RTX 3080 подешевела на треть за неделю -20000р на RTX 3070 Gigabyte в Ситилинке -35000р на RTX 3080 MSI Gaming Рухнула цена 3080 Ti - от 150 тр в XPERT.RU -17000р на RTX 3070 ASUS Недорогая MSI RTX 3060 в Ситилинке 12Tb Toshiba: Регард скинул цену в полтора раза В полтора раза подешевел 4Tb Barracuda в Регарде

Событие продлится три недели — до второго ноября.