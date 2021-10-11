IO Interactive опубликовала отчёт для инвесторов, в котором содержится информация о важных финансовых показателях. Выяснилось, что 2021-й фискальный год стал самым успешным в истории компании. Так, прибыль после вычета налогов составила 270,7 миллиона датских крон, что приблизительно равняется 42 миллионам долларов. Это лучший показатель для студии за всё время её существования. Разработчики посчитали нужным отметить тот факт, что релиз Hitman 3 прошёл более чем успешно: темпы продаж выросли на 300% по сравнению с показателями по прошлой игре в серии.
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В отчёте также указывается, что датчане сами занимались созданием третьей части Hitman, поэтому им не пришлось делиться выручкой с другими компаниями. Релиз новинки помог повысить показатели продаж по предыдущим проектам серии, для третьей части обязательно будет выпущен дополнительный контент.
Благодаря отчёту удалось подтвердить, что в разработке у IO Interactive находится проект по новой интеллектуальной собственности. И это не игра про Джеймса Бонда, о существовании которой мы уже знаем.