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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Предзаказ Battlefield 2042 занял три места в топ-10 недельного чарта продаж в Steam
Но первое место по-прежнему за New World.
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Вот и подходят к своему завершению выходные, а это значит, что Valve опубликовала традиционную статистику недельного чарта продаж в своём сервисе Steam. Изменений по сравнению с прошлой неделей здесь предостаточно.

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Во-первых, «с ноги» в чарт ворвалась Battlefield 2042, различные издания которой по предварительному заказу заняли места со второго по четвёртое включительно. Во-вторых, New World, как следствие, утратила полное и безоговорочное лидерство: да, формально новинка всё ещё на первом месте, но если вспомнить тот факт, что неделю назад она занимала места с первого по третье, но насыщение рынка первым успешным проектом Amazon Studios уже происходит.

Вот, как выглядит десятка лидеров продаж в Steam по итогам уходящей недели:

  • New World;
  • Battlefield 2042 (предзаказ);
  • Battlefield 2042 (предзаказ);
  • Battlefield 2042 (предзаказ);
  • Nickelodeon All-Star Brawl;
  • New World;
  • CSGO Operation Riptide;
  • FIFA 22;
  • Battlefield V;
  • Back 4 Blood (предзаказ).
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По всей видимости, в чарте указаны различные издания Battlefield 2042, но подтверждения этому в публикации нет, да и крайне маловероятно, что находится много желающих переплачивать в полтора-два раза за Gold- и Ultimate-издания шутера. Тем более по предзаказу за месяц с лишним до релиза.

#steam #valve #battlefield 2042 #new world
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