Вот и подходят к своему завершению выходные, а это значит, что Valve опубликовала традиционную статистику недельного чарта продаж в своём сервисе Steam. Изменений по сравнению с прошлой неделей здесь предостаточно.
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Во-первых, «с ноги» в чарт ворвалась Battlefield 2042, различные издания которой по предварительному заказу заняли места со второго по четвёртое включительно. Во-вторых, New World, как следствие, утратила полное и безоговорочное лидерство: да, формально новинка всё ещё на первом месте, но если вспомнить тот факт, что неделю назад она занимала места с первого по третье, но насыщение рынка первым успешным проектом Amazon Studios уже происходит.
Вот, как выглядит десятка лидеров продаж в Steam по итогам уходящей недели:
- New World;
- Battlefield 2042 (предзаказ);
- Battlefield 2042 (предзаказ);
- Battlefield 2042 (предзаказ);
- Nickelodeon All-Star Brawl;
- New World;
- CSGO Operation Riptide;
- FIFA 22;
- Battlefield V;
- Back 4 Blood (предзаказ).
По всей видимости, в чарте указаны различные издания Battlefield 2042, но подтверждения этому в публикации нет, да и крайне маловероятно, что находится много желающих переплачивать в полтора-два раза за Gold- и Ultimate-издания шутера. Тем более по предзаказу за месяц с лишним до релиза.