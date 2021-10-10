Но первое место по-прежнему за New World.

Вот и подходят к своему завершению выходные, а это значит, что Valve опубликовала традиционную статистику недельного чарта продаж в своём сервисе Steam. Изменений по сравнению с прошлой неделей здесь предостаточно.

реклама

Во-первых, «с ноги» в чарт ворвалась Battlefield 2042, различные издания которой по предварительному заказу заняли места со второго по четвёртое включительно. Во-вторых, New World, как следствие, утратила полное и безоговорочное лидерство: да, формально новинка всё ещё на первом месте, но если вспомнить тот факт, что неделю назад она занимала места с первого по третье, но насыщение рынка первым успешным проектом Amazon Studios уже происходит.

Вот, как выглядит десятка лидеров продаж в Steam по итогам уходящей недели:

New World;

Battlefield 2042 (предзаказ);

Battlefield 2042 (предзаказ);

Battlefield 2042 (предзаказ);

Nickelodeon All-Star Brawl;

New World;

CSGO Operation Riptide;

FIFA 22;

Battlefield V;

Back 4 Blood (предзаказ).

анонсы и реклама -43000р на Gigabyte Gaming 3080 - самая низкая цена RTX 3070 в Ситилинке намного дешевле чем везде -20000р на RTX 3070 Gigabyte Gaming - смотри цену -39 000р на MSI RTX 3080 Крутейшая 3060 Asus STRIX дешево в Ситилинке RTX 3080 подешевела на треть за неделю -20000р на RTX 3070 Gigabyte в Ситилинке -35000р на RTX 3080 MSI Gaming Рухнула цена 3080 Ti - от 150 тр в XPERT.RU -17000р на RTX 3070 ASUS Недорогая MSI RTX 3060 в Ситилинке 12Tb Toshiba: Регард скинул цену в полтора раза В полтора раза подешевел 4Tb Barracuda в Регарде

По всей видимости, в чарте указаны различные издания Battlefield 2042, но подтверждения этому в публикации нет, да и крайне маловероятно, что находится много желающих переплачивать в полтора-два раза за Gold- и Ultimate-издания шутера. Тем более по предзаказу за месяц с лишним до релиза.