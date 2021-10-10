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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Энтузиаст показал свежие кадры своего фанатского ремейка TES IV Oblivion на Unreal Engine 5
До финала, если таковой вообще будет, ещё очень далеко.
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После того, как Epic Games открыла ранний доступ к инструментарию своего суперсовременного движка Unreal Engine 5, энтузиасты, обладающие горой свободного времени, начали давать полёт своей фантазии, а также «реставрировать» свои любимые игры прошлого. В частности, Грег Култхард решил воссоздать на Unreal Engine 5 частичку The Elder Scrolls IV Oblivion. Периодически Грег публикует видео с прохождением своего проекта, и вот, на днях настала очередь сразу трёх отрывков, посвящённых пути будущего Чемпиона Сиродила в расположенный в западной части провинции крупный город Коррол.

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Хотя на текущий момент ремейк выглядит откровенно далёким от завершения, но процесс потихоньку движется. Так, например, энтузиасту удалось улучшить освещение, добавить неигровым персонажам реакцию на присутствие игрока, сделать более реалистичные текстуры, а также вчетверо снизить объём потребляемой оперативной памяти. Так сказать, настоящая оптимизация безо всяких «но».

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Напомним, что оригинальная The Elder Scrolls IV Oblivion вышла весной 2006 года и стала одной из самых «поляризующих» фанатскую базу частей серии: одни считают её лучшей, другие — что без дополнения The Shivering Isles «Обла» совершенно несъедобна. И вот, через месяц мы отметим уже десятилетие со дня выхода пятой номерной части серии, а новостей о шестой части как не было, так и нет.

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