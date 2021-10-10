Как же много желающих хотя бы виртуально собрать компьютер своей мечты.

С нынешней глобальной обстановкой в мире, тотальным кризисом полупроводников, а также пассивной позицией большей части хоть что-то в этом мире значащих государств касательно статуса криптовалют, из-за чего внушительная часть графических ускорителей оседает там, где не надо, сборка компьютера для среднестатистического пользователя превращается в настоящую роскошь. Воспользоваться компьютерным «голодом» решили в Epic Games Store при сотрудничестве с The Irregular Corporation, и предоставили всем желающим возможность в течение недели бесплатно забрать PC Building Simulator.

реклама

Игра представляет собой симулятор бизнеса по сборке, диагностике и ремонту компьютеров, а благодаря соглашениям со многими производителями в ней представлены виртуальные копии реально существующих комплектующих от настоящих производителей и вендоров. Проект оказался ожидаемо востребованным: за первые сутки его забрали 2,5 миллиона пользователей, а за двое суток — уже 4 миллиона пользователей.

анонсы и реклама RTX 3070 в Ситилинке намного дешевле чем везде -39 000р на MSI RTX 3080 Крутейшая 3060 Asus STRIX дешево в Ситилинке RTX 3080 подешевела на треть за неделю -20000р на RTX 3070 Gigabyte в Ситилинке -35000р на RTX 3080 MSI Gaming Рухнула цена 3080 Ti - от 150 тр в XPERT.RU -17000р на RTX 3070 ASUS Недорогая MSI RTX 3060 в Ситилинке 12Tb Toshiba: Регард скинул цену в полтора раза В полтора раза подешевел 4Tb Barracuda в Регарде

Важно помнить, что для раздачи игры в EGS одного желания Epic Games недостаточно: каждая такая раздача — это соглашение с правообладателем, которому нужно компенсировать упущенную выгоду. Во сколько Epic Games обошлась раздача PC Building Simulator, неизвестно. Какой-то конкретной ставки нет: стоимость зависит от популярности игры, её уровня и сложности, ну и от прихотей правообладателей.