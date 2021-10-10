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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Симулятор сборщика ПК в рамках бесплатной раздачи в Epic Games Store забрали уже более 4 млн человек
Как же много желающих хотя бы виртуально собрать компьютер своей мечты.
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С нынешней глобальной обстановкой в мире, тотальным кризисом полупроводников, а также пассивной позицией большей части хоть что-то в этом мире значащих государств касательно статуса криптовалют, из-за чего внушительная часть графических ускорителей оседает там, где не надо, сборка компьютера для среднестатистического пользователя превращается в настоящую роскошь. Воспользоваться компьютерным «голодом» решили в Epic Games Store при сотрудничестве с The Irregular Corporation, и предоставили всем желающим возможность в течение недели бесплатно забрать PC Building Simulator.

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Игра представляет собой симулятор бизнеса по сборке, диагностике и ремонту компьютеров, а благодаря соглашениям со многими производителями в ней представлены виртуальные копии реально существующих комплектующих от настоящих производителей и вендоров. Проект оказался ожидаемо востребованным: за первые сутки его забрали 2,5 миллиона пользователей, а за двое суток — уже 4 миллиона пользователей.

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Важно помнить, что для раздачи игры в EGS одного желания Epic Games недостаточно: каждая такая раздача — это соглашение с правообладателем, которому нужно компенсировать упущенную выгоду. Во сколько Epic Games обошлась раздача PC Building Simulator, неизвестно. Какой-то конкретной ставки нет: стоимость зависит от популярности игры, её уровня и сложности, ну и от прихотей правообладателей.

#epic games store #pc building simulator
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Kira625
13:59
Да, в своих девелоперов они уже наинвестировались. ;) Пусть сначала это дерьмо разгребут. У них там сейчас кроме крипты своих проблем хватает.
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REY_B_
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Kira625
13:52
Виталик, не отвлекайся. У тебя ещё много работы.
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jsth
13:52
Тоже забрал.
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Karely Coleman
13:49
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Yuri Myakotin
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