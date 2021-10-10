С нынешней глобальной обстановкой в мире, тотальным кризисом полупроводников, а также пассивной позицией большей части хоть что-то в этом мире значащих государств касательно статуса криптовалют, из-за чего внушительная часть графических ускорителей оседает там, где не надо, сборка компьютера для среднестатистического пользователя превращается в настоящую роскошь. Воспользоваться компьютерным «голодом» решили в Epic Games Store при сотрудничестве с The Irregular Corporation, и предоставили всем желающим возможность в течение недели бесплатно забрать PC Building Simulator.
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Игра представляет собой симулятор бизнеса по сборке, диагностике и ремонту компьютеров, а благодаря соглашениям со многими производителями в ней представлены виртуальные копии реально существующих комплектующих от настоящих производителей и вендоров. Проект оказался ожидаемо востребованным: за первые сутки его забрали 2,5 миллиона пользователей, а за двое суток — уже 4 миллиона пользователей.
Важно помнить, что для раздачи игры в EGS одного желания Epic Games недостаточно: каждая такая раздача — это соглашение с правообладателем, которому нужно компенсировать упущенную выгоду. Во сколько Epic Games обошлась раздача PC Building Simulator, неизвестно. Какой-то конкретной ставки нет: стоимость зависит от популярности игры, её уровня и сложности, ну и от прихотей правообладателей.