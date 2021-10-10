Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Защитники животных раскритиковали Far Cry 6 за мини-игры с петушиными боями
Как ответит Ubisoft?
анонсы и реклама
Мегаслив топовой 3070 Gigabyte Aorus дешевле любого Палит
-20000р на RTX 3070 Gigabyte Gaming - смотри цену
-43000р на Gigabyte Gaming 3080 - самая низкая цена

Члены организации PETA, выступающей за этичное обращение с животными, выпустили заявление, в котором открыто осуждаются петушиные бои в Far Cry 6. Латиноамериканское отделение организации призвали Ubisoft заменить «предосудительную» мини-игру на что-то другое, не пропагандирующее жестокость.

реклама

Представители PETA Latino постарались в лаконичной форме рассказать рядовому обывателю, насколько жестокими могут быть подобные «состязания» с участием домашних птиц. В заявлении также утверждается, что современное общество выступает категорически против принуждения животных к смертельным боям.

анонсы и реклама
RTX 3070 в Ситилинке намного дешевле чем везде
-39 000р на MSI RTX 3080
Крутейшая 3060 Asus STRIX дешево в Ситилинке
RTX 3080 подешевела на треть за неделю
-20000р на RTX 3070 Gigabyte в Ситилинке
-35000р на RTX 3080 MSI Gaming
Рухнула цена 3080 Ti - от 150 тр в XPERT.RU
-17000р на RTX 3070 ASUS
Недорогая MSI RTX 3060 в Ситилинке
12Tb Toshiba: Регард скинул цену в полтора раза
В полтора раза подешевел 4Tb Barracuda в Регарде

Как относиться к заявлениям PETA — каждый решит для себя сам. Ранее защитники животных пытались обратить внимание разработчиков из Ubisoft на механику охоты на китов из Assassin’s Creed IV: Black Flag. Но тогда обращение от PETA осталось незамеченным. Кажется, в этот раз нас ждёт нечто подобное.

#ubisoft #far cry 6
2
Показать комментарии (2)

Материалы по теме

Энтузиасты сравнили Far Cry 6 на компьютерах и консолях: PC ожидаемо вне конкуренции
Ubisoft бесплатно раздаёт оригинальную Tom Clancy’s Ghost Recon
Авторы Far Cry 6 уже потихоньку приступают к работе над новой игрой
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

«Апгрейд не нужен». Самые долгоиграющие игровые компьютеры за последние 20 лет
190
Лицензионная Windows 10 pro всего за $14 с возможностью обновления до Windows 11 в магазине Supercdk
Битва процессоров: Core i5-10400F VS Ryzen 5 3600 в связке с видеокартой GeForce RTX 2070 Super
15
Обзор и тестирование процессорной СВО ASUS ROG Ryujin II 360
35
Обзор игровой мыши MSI Clutch GM41 Lightweight Wireless
13
Tom Clancy's Ghost Recon: Wildlands: гибрид классического Tom Clancy's Ghost Recon и Far Cry
+

Сейчас обсуждают

vinvyrm
01:49
я думаю играм и на меленькие ядра которые помогают набирать очки в бенчах в мульти тоже пофиг будет, так что в реальных задачах результаты будут куда скромнее, откуда такой хайп не понимаю)
Высокая производительность и энергопотребление — Intel Core i9-12900K QS прошел несколько тестов
Merovingl
01:49
Path of exile 2 нам обещали 10 лет назад?
В новом дополнении 3.16 к популярной Action-RPG Path of Exile разработчики серьезно изменят баланс
Дмитрий
01:46
так ростелеком как раз и раздаёт продает уже видеоконтент на своих сервисах)
Абонентам Ростелекома начали блокировать скачивание торрентов
Павел Мухачев
01:44
До 27-го года, подожду, а там посмотрим
«Апгрейд не нужен». Самые долгоиграющие игровые компьютеры за последние 20 лет
MuCephei88
01:42
Вы этим никого не удивили =) У меня в прошлой конторе офисные компы у всякой бухгалтерии или дам, отвечающих за разного рода PR и подобные задачи сплошь на квадах были - для всех задач вполне достаточ...
«Апгрейд не нужен». Самые долгоиграющие игровые компьютеры за последние 20 лет
slava67rus
01:42
Да нет, пс4 это первая консоль от сони которая открытая. Сони на это особенно указывала до релиза консоли. Что теперь все открыто, и схоже с пк, и разрабатывать будет легче и портировать. Последняя вы...
3D-графика в играх. Часть 1: Краткая история
Adam Smith
01:42
откуда знаешь? сам жертва совка?
Учёные: чернобыльские ядерные отходы будут убирать с помощью продвинутых роботов и новых технологий
Дмитрий
01:40
Да у них если в тегах лгбт и геи на трансляции то сразу на 100% ровнее
Похоже, в утечке данных Twitch нашли упоминания «неприкосновенных» стримеров
MuCephei88
01:39
7000 рублей новый? Что-то сомнительно. Я в 2010 2500k брал за 7500 рублей, а 2600k стоил больше 10. Насколько больше не помню, но точно больше.
«Апгрейд не нужен». Самые долгоиграющие игровые компьютеры за последние 20 лет
Иванов Виктор
01:38
Ну если вспомнить задержки первой ddr5 и работу контролера памяти у alder lake с высоко частотной ddr5 в режиме gear4 то в играх где самое главное это задержки такого прироста не будет. За то в бенчах...
Высокая производительность и энергопотребление — Intel Core i9-12900K QS прошел несколько тестов
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем