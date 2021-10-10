Как ответит Ubisoft?

Члены организации PETA, выступающей за этичное обращение с животными, выпустили заявление, в котором открыто осуждаются петушиные бои в Far Cry 6. Латиноамериканское отделение организации призвали Ubisoft заменить «предосудительную» мини-игру на что-то другое, не пропагандирующее жестокость.

реклама

Представители PETA Latino постарались в лаконичной форме рассказать рядовому обывателю, насколько жестокими могут быть подобные «состязания» с участием домашних птиц. В заявлении также утверждается, что современное общество выступает категорически против принуждения животных к смертельным боям.

анонсы и реклама RTX 3070 в Ситилинке намного дешевле чем везде -39 000р на MSI RTX 3080 Крутейшая 3060 Asus STRIX дешево в Ситилинке RTX 3080 подешевела на треть за неделю -20000р на RTX 3070 Gigabyte в Ситилинке -35000р на RTX 3080 MSI Gaming Рухнула цена 3080 Ti - от 150 тр в XPERT.RU -17000р на RTX 3070 ASUS Недорогая MSI RTX 3060 в Ситилинке 12Tb Toshiba: Регард скинул цену в полтора раза В полтора раза подешевел 4Tb Barracuda в Регарде

Как относиться к заявлениям PETA — каждый решит для себя сам. Ранее защитники животных пытались обратить внимание разработчиков из Ubisoft на механику охоты на китов из Assassin’s Creed IV: Black Flag. Но тогда обращение от PETA осталось незамеченным. Кажется, в этот раз нас ждёт нечто подобное.