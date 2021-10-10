Члены организации PETA, выступающей за этичное обращение с животными, выпустили заявление, в котором открыто осуждаются петушиные бои в Far Cry 6. Латиноамериканское отделение организации призвали Ubisoft заменить «предосудительную» мини-игру на что-то другое, не пропагандирующее жестокость.
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Представители PETA Latino постарались в лаконичной форме рассказать рядовому обывателю, насколько жестокими могут быть подобные «состязания» с участием домашних птиц. В заявлении также утверждается, что современное общество выступает категорически против принуждения животных к смертельным боям.
Как относиться к заявлениям PETA — каждый решит для себя сам. Ранее защитники животных пытались обратить внимание разработчиков из Ubisoft на механику охоты на китов из Assassin’s Creed IV: Black Flag. Но тогда обращение от PETA осталось незамеченным. Кажется, в этот раз нас ждёт нечто подобное.