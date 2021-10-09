Группа мододелов из Lay D Dev выпустила модификацию Lay D Denton Project для ролевой игры Deux Ex образца 2000-го года. Само расширение добавляет в проект возможность сыграть за женского персонажа, которая рассматривалась разработчиками ещё на этапе проектирования, но была отвергнута.
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Энтузиасты не поленились записать для своей модификации все 1700 оригинальных реплик, для этого им пришлось нанять профессиональную актрису дубляжа Карен Рохан. Разработчики уверяют, что Рохан предварительно слушала мужские варианты реплик и старалась передать при озвучании характер и интонацию Джей-Си Дентона. Также актриса записала все звуковые эффекты, которые может произнести главная героиня при совершении прыжков, нанесении ударов и так далее.
При проектировании Lay D Denton Project разработчикам приходилось вносить корректировки в диалогах персонажей, чтобы смысловая нагрузка никуда не исчезала. Главную героиню-женщину сделали ниже ростом мужской версии, а для лучшего раскрытия её характера пришлось добавить нескольких персонажей.