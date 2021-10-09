Цивилизации очень разные, и это прекрасно.

Разработчики Age of Empires IV продолжают перед надвигающимся релизом снабжать изголодавшееся по новым стратегиям в реальном времени сообщество свежими игровыми видеороликами. Сегодня нашему вниманию представили сражение между Монгольской империей и Аббасидским халифатом. Видеоролик продолжительностью больше 33 минут прилагается.

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Отметим, что все цивилизации в Age of Empires IV сильно отличаются друг от друга в геймплейном плане: в новинке разработчики решили сделать что-то среднее между Age of Empires III и StarCraft, добавив каждой из цивилизаций массу уникальных особенностей. Монголы, например, представлены как кочевой народ, способный перемещать большую часть своих построек с места на место. По замыслу разработчиков, это даёт монголам большую гибкость в плане выбора более удобной для развития локации. Но у каждой цивилизации есть и недостатки: монголы, в частности, не могут возводить крепостные стены и иные укрепления. Проще говоря, путь монгола — путь агрессивного воина; закрыться за тремя слоями стен не удастся.

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Релиз Age of Empires IV назначен на 28 октября. На старте в игре будет доступно восемь игровых цивилизаций: две вышеуказанных, а также Русь, Делийский султанат, Священная Римская империя, Англия, Китай и Франция.