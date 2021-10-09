Чуть ли не беспрецедентная акция.

Несмотря на то, что релиз симулятора экстремальных видов спорта Riders Republic от Ubisoft состоится только в самом конце октября, разработчики ничего не боятся и не стесняются. Напротив, настолько уверены в своём детище, что готовы уже на следующей неделе предоставить всем желающим суточный бесплатный доступ к предрелизной PC-версии.

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В состав данного тестового «билда» войдут все сетевые режимы, а также одиночная кампания, однако достигнутый прогресс сохранён не будет, так что в день выхода Riders Republic всё придётся начинать сначала. По сути, к данному бесплатному доступу можно относиться как к открытой «бете» — правила проведения примерно похожи.

Есть, правда, одно «но»: бесплатный доступ будет проводиться только в собственном сервисе компании — Ubisoft Connect (Uplay + Ubisoft Club). Впрочем, учитывая, что для игр Ubisoft он в любом случае необходим, это не такая уж проблема.

Enjoy a free access for an entire day on Ubisoft Connect PC. Preload will be available on October 11th at 9am CEST. Stay tuned for more info! — Riders Republic (@RidersRepublic) October 8, 2021

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Релиз Riders Republic назначен на 28 октября на всех актуальных платформах, включая даже Google Stadia. Версия для PC будет, по уже сложившейся в Ubisoft традиции, выходить в собственном магазине кампании и в Epic Games Store. Предварительная загрузка стартует за сутки до выхода игры.