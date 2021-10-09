Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Software Михаил Андреев
В Riders Republic можно будет бесплатно поиграть на PC на следующей неделе
Чуть ли не беспрецедентная акция.
анонсы и реклама
Мегаслив топовой 3070 Gigabyte Aorus дешевле любого Палит
-20000р на RTX 3070 Gigabyte Gaming - смотри цену
Неожиданно упала цена 3060 Ti на 10 000р
-43000р на Gigabyte Gaming 3080 - самая низкая цена

Несмотря на то, что релиз симулятора экстремальных видов спорта Riders Republic от Ubisoft состоится только в самом конце октября, разработчики ничего не боятся и не стесняются. Напротив, настолько уверены в своём детище, что готовы уже на следующей неделе предоставить всем желающим суточный бесплатный доступ к предрелизной PC-версии.

реклама

В состав данного тестового «билда» войдут все сетевые режимы, а также одиночная кампания, однако достигнутый прогресс сохранён не будет, так что в день выхода Riders Republic всё придётся начинать сначала. По сути, к данному бесплатному доступу можно относиться как к открытой «бете» — правила проведения примерно похожи.

Есть, правда, одно «но»: бесплатный доступ будет проводиться только в собственном сервисе компании — Ubisoft Connect (Uplay + Ubisoft Club). Впрочем, учитывая, что для игр Ubisoft он в любом случае необходим, это не такая уж проблема.

анонсы и реклама
RTX 3070 в Ситилинке намного дешевле чем везде
-39 000р на MSI RTX 3080
Крутейшая 3060 Asus STRIX дешево в Ситилинке
RTX 3080 подешевела на треть за неделю
-20000р на RTX 3070 Gigabyte в Ситилинке
-35000р на RTX 3080 MSI Gaming
Рухнула цена 3080 Ti - от 150 тр в XPERT.RU
-17000р на RTX 3070 ASUS
Недорогая MSI RTX 3060 в Ситилинке
12Tb Toshiba: Регард скинул цену в полтора раза
В полтора раза подешевел 4Tb Barracuda в Регарде

Релиз Riders Republic назначен на 28 октября на всех актуальных платформах, включая даже Google Stadia. Версия для PC будет, по уже сложившейся в Ubisoft традиции, выходить в собственном магазине кампании и в Epic Games Store. Предварительная загрузка стартует за сутки до выхода игры.

#ubisoft #riders republic
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Энтузиасты сравнили Far Cry 6 на компьютерах и консолях: PC ожидаемо вне конкуренции
Ubisoft бесплатно раздаёт оригинальную Tom Clancy’s Ghost Recon
Авторы Far Cry 6 уже потихоньку приступают к работе над новой игрой
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

«Апгрейд не нужен». Самые долгоиграющие игровые компьютеры за последние 20 лет
83
Лицензионная Windows 10 pro всего за $14 с возможностью обновления до Windows 11 в магазине Supercdk
Битва процессоров: Core i5-10400F VS Ryzen 5 3600 в связке с видеокартой GeForce RTX 2070 Super
14
Мои впечатления от игры S.T.A.L.K.E.R. Call of Pripyat. Часть вторая
3
Обзор и тестирование процессорной СВО ASUS ROG Ryujin II 360
33
Метавселенная оказывает все большее влияние на физический мир
29
Обзор игровой мыши MSI Clutch GM41 Lightweight Wireless
3

Сейчас обсуждают

omoikane
13:39
да игра там жесть, мы ток часа полтора выдержали. Батлу окончательно убили :D
Игроки недовольны системой оперативников Battlefield 2042
Kira625
13:38
А отключить отслеживание в контенте с принятием климатических изменений слабо? ;)
Google перестанет показывать рекламу в контенте с отрицанием климатических изменений
Вова Огонь
13:38
Это ты сидишь в комметах в клубднс? Там такой же кадр с аватаром чернокожего 3.14дор@с@.
Информатор Facebook: Алгоритмы компании опасны - они могут манипулировать вами
Nikolay Yeryomenko
13:37
Все нормальные знают что CPU-Z ни для чего не показатель.
Линейка обновленных процессоров Zen3 может получить нумерацию Ryzen 7000, а не Ryzen 6000
Ivan
13:36
Поздравляю ты родился с гидроцифалией
«Апгрейд не нужен». Самые долгоиграющие игровые компьютеры за последние 20 лет
DooC
13:36
как показла практика ПК сборки хватает примерно на 11-13 лет без сильного абгрейда,с 2008-2019 сидел на Quad тока пересел с AMD HD7870 на GTX1050ti,что бы нормально в метро сыграть,на игры хватало с г...
«Апгрейд не нужен». Самые долгоиграющие игровые компьютеры за последние 20 лет
Вова Огонь
13:35
Заднеприводные рано радовались победам альдерлейка в говнобенче цэпэузы
Линейка обновленных процессоров Zen3 может получить нумерацию Ryzen 7000, а не Ryzen 6000
rebel-1
13:35
Который год телятся, и никак не родят. На рынок выходить надо сейчас чтоб сорвать бабло. А если они протелятся до момента, когда биток пойдет вниз, и все магазы окажутся завалены видяхами - их видяхи ...
Intel рассчитывает подвинуть NVIDIA в сегменте дискретной графики
Игорь Ииии
13:34
Ну почти нету преимуществ в среднем диапазоне у водянок пред воздухом - просто смирись. Есть только одно иногда весомое преимущество - иннертность, за счет теплоёмкости жидкости и в коротких тестах ...
Обзор и тестирование процессорной СВО ASUS ROG Ryujin II 360
Александр Морковин
13:32
Да везде работает правило "друзьям - всё, остальным закон". Не токо у нас. Вы шо, токо родились. Удивляются они, как мило то)))
Похоже, в утечке данных Twitch нашли упоминания «неприкосновенных» стримеров
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем