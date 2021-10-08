Есть ещё конкурсы, пиньяты, раздача стикеров и многое другое.

Социальной сети «ВКонтакте» исполнилось 15 лет, команда поддержки по такому случаю опубликовала отдельную заметку с занимательной статистикой. Как оказалось, за 15 лет пользователи «ВКонтакте» приняли 26 миллиардов запросов в друзья. А для 5 миллионов человек всё перестало быть сложно — они изменили семейное положение на другой вариант.

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За прошедшие годы пользователи социальной сети создали 202 миллиона сообществ, просмотрели видео общей длительностью в 14 миллионов лет и провели ещё 9 миллионов лет за прослушиванием музыки.

По случаю празднования 15-летия разработчики «ВКонтакте» предлагают пользователям поучаствовать в онлайн-вечеринке с розыгрышем подарков на 1,5 миллиарда рублей, посетить выставку проекта VK Talents в Эрарте, а также получить стикеры, разбивая праздничные пиньяты.

Команда поддержки спрятала 5 пиньят в разных разделах социальной сети. За все найденные пиньяты пользователи получат два праздничных стиля для набора стикеров, созданных к 15-летию «ВКонтакте».

Марина Краснова, CEO «ВКонтакте»:

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«За 15 лет из закрытого справочника студентов и выпускников проект ВКонтакте превратился в целую интернет-вселенную — с музыкальной и видеоплатформой, пабликами, мессенджером, видеозвонками без ограничений, клипами и мини-приложениями. Только в этом году мы вдвое ускорили время доставки контента, стали первой соцсетью с голосовым управлением и представили бесплатные видеозвонки на 2 048 участников с разрешением 4К и без лимитов по времени. Каждый день мы думаем, как улучшить пользовательский опыт, чтобы с помощью ВКонтакте можно было с комфортом решать любые задачи. И день рождения ВКонтакте — это в первую очередь праздник для наших пользователей: именно они первыми получают все поздравления и подарки».